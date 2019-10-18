Китайская экономика продолжает замедление на фоне слабого спроса - Julius Baer

Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового конфликта с США и замедление глобального ВВП. Ожидается, что в ближайшие кварталы негативные для экономики факторы будут сохраняться.

Сентябрьская макростатистика, на взгляд Софи Альтерматт, дает смешанную картину: "В то время как ситуация в промышленном производстве улучшилась, а рост розничных продаж слегка ускорился, динамика инвестиций продолжила замедляться, подчеркивая проблемы в использовании инфраструктурных расходов для поддержки экономики. Повышение объема промышленного производства оказалось лучше ожиданий в основном благодаря обрабатывающему и горнодобывающему секторам, в то время как рост розничных продаж был поддержан автомобильным рынком".

Экономика КНР медленно реагирует на довольно ограниченные и таргетированные стимулирующие меры правительства, включая снижение налогов и вливание ликвидности, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer. "На ежеквартальном заседании Политбюро Коммунистической партии Китая, которое состоится в конце этого месяца, можно ожидать пересмотра прогноза по динамике национального хозяйства и анонсирования дополнительных мер его поддержки, - полагает Софи Альтерматт. - Хотя мы и предвидим дальнейшее смягчение политики, оно вряд ли позволит полностью компенсировать понижательное давление на экономику. Наш прогноз роста реального ВВП Китая в IV квартале остается на уровне 5,9% в годовом исчислении, в результате чего среднегодовые темпы в 2019 году составят 6,1%, что, однако, находится в пределах заявленного правительством целевого диапазона в 6,0-6,5%".