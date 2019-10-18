Нефтяные котировки завершат неделю ниже $60/bbl Brent - "Нордеа Банк"

На фоне слабых данных по китайскому ВВП нефтяные котировки, вероятно, завершат неделю ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки остаются под давлением и по-прежнему торгуются ниже отметки $60/bbl на старте пятницы. В утренние часы на нефтяной рынок негативно влияла слабая статистика по китайскому экономическому росту, усилившая риски замедления глобальной экономики, отмечают эксперты банка.

"Мы уже неоднократно отмечали, что замедление мирового экономического роста оказывает негативное влияние на перспективы спроса на энергоносители, что, в свою очередь, не добавляет оптимизма ценам на нефть, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Кроме того, вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API, сообщив о росте запасов нефти в Штатах на более чем 9 mb. Таким образом, запасы сырья в США продолжают расти уже пятую неделю подряд, что также не добавляет оптимизма участникам нефтяного рынка".