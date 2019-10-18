Рынок акций РФ утром топчется на месте на фоне смешанных внешних сигналов, просела Северсталь

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу топчется на месте при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей с вечера четверга нефти и ухудшения в пятницу внешней фондовой конъюнктуры после выхода в Китае данных о ВВП за третий квартал; просели бумаги "Северстали" после выхода квартального отчета.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2748,31 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1353,54 пункта (без изменений); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,2%.

Доллар подешевел до 63,95 рубля (-0,17 рубля).

Снизились акции "Северстали" (-1,2%, до 883,4 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале вырос на 4,5% к предыдущему кварталу, до $787 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($762 млн).

Накануне также стало известно, что Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 27,47 руб. на акцию. Вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров 22 ноября, реестр к собранию закроется 28 октября. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 3 декабря.

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) торгуются на уровне четверга (5715 рублей).

Индексы в США в четверг выросли в район рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Между тем, в пятницу преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, но китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%) на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет; в Европе отмечается стагнация (DAX подрос на 0,1%, FTSE, CAC40 просели на 0,2-0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%)

По данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, тогда как опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

Нефть утром в пятницу постепенно отыгрывает потери, понесенные на азиатской сессии из-за данных о ВВП Китая, при этом цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,82 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $54,09 за баррель (+0,1% и +1,1% в четверг).

Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей, при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Альберт Короев, российские индексы курсируют в районе уровней закрытия предыдущей сессии, нефть Brent держится вблизи рубежа $60 за баррель. Несмотря на данные по росту запасов в США, нефть удержала текущие уровни и даже немного подросла. Снижение рисков по эскалации торговых войн и рисков неконтролируемого Brexit поддерживает сырье (накануне ЕС одобрил сделку по Brexit).

В то же время замедление мирового роста экономики получает все большее подтверждение в макростатистике. Влияние торговых войн уже нашло определенное отражение в динамике ВВП Китая. Смягчение монетарной политики на Западе подогревает ожидания снижения ставок Банком России, наряду со стабильными ценами на нефть в районе $60.

В аутсайдерах выступают акции сталелитейщиков. Отчет "Северстали" показал неплохие результаты III квартала, но уже в IV квартале ожидается ухудшение, на что бумаги реагируют коррекцией, отмечает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятна консолидация рынка акций РФ вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС. В то время как ослабление доллара США и ожидания торговой сделки с КНР по-прежнему оказывают поддержку спросу на развивающихся рынках, активность на рынках в целом немного снизилась после выхода неоднозначных данных по китайской экономике (темпы роста ВВП в III квартале оказались немного ниже консенсус-прогноза). Кроме того, участники рынка ожидают голосования в британском парламенте в субботу по соглашению с ЕС о формате Brexit.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне согласовали текст соглашения о выходе Британии из состава ЕС, а лидеры стран ЕС единогласно поддержали соглашение. Однако данному варианту документа необходимо еще добиться ратификации со стороны британского парламента, голосование в котором состоится в субботу, и, судя по публичным заявлениям представителей разных политических сил, добиться одобрения данного варианта сделки будет проблематично.

В Китае темпы роста ВВП замедлились, хотя темпы роста промышленного производства вышли лучше ожиданий (+5,8% против прогноза +5%). Данные слабее ожиданий по темпам экономического роста Китая обуславливают локальный негатив в рамках азиатской сессии, но в целом внешний фон на данный момент можно оценить как смешанный.

Индекс МосБиржи накануне вплотную приблизился к отметке 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию в пятницу будет затруднительно - можно ожидать боковика вблизи отметки 2750 пунктов. При этом, учитывая голосование в британском парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка, считает Поддубский.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рост отечественным акциям дается очень сложно, индекс МосБиржи пока не может с уверенностью преодолеть сопротивление 2750 пунктов из-за отсутствия притока свежих денег.

Акции Сбербанка (234,11 рубля) закрепились выше сопротивления 230 руб., теперь с технической точки зрения акциям открыта дорога для движения в район 242 руб., но для реализации этого потенциала нужны драйверы, хоты бы в виде позитивного внешнего фона. Но с этим дела обстоят не очень хорошо из-за слабых данных по ВВП Китая.

С другой стороны, достижение соглашения о выходе Великобритании из ЕС является позитивным фактором. Это решение еще должен утвердить британский парламент, но в целом новость может отыгрываться и дальше. Радует и достижение соглашения между Турцией и США, так как введение жестких американских санкций в отношении Турции неизбежно затронуло бы все развивающиеся рынки, и прежде всего, Россию как одного из основных партнеров Турции.

Во второй половине торгов не исключена фиксация часть прибыли после роста на неделе, но особых рисков, за исключением общей слабости российского рынка, для переноса спекулятивных "лонгов" через выходные не наблюдается.

То, что нефть накануне отыграла ростом цен статистику Минэнерго США о падении запасов нефтепродуктов и проигнорировала данные о резком увеличении резервов нефти, говорит о сильных "бычьих" настроениях. Впрочем, котировки так и не смогли перешагнуть отметку $60 за баррель Brent. Не исключено, что в пятницу попытки штурма этого уровня сохранятся, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-1,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-1,2%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 6,356 млрд рублей (из них 1,823 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).