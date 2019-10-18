Реакция рынков на позитивные сообщения по Brexit в ходе торгов четверга была слишком оптимистичной - "Нордеа Банк"

Евро и фунт в четверг получили поддержку в паре с долларом после сообщений о том, что ЕС и Великобритания достигли консенсуса по сделке Brexit, а все 27 глав государств по итогам саммита ЕС одобрили обновленный вариант соглашения, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Тем не менее, на взгляд аналитиков банка, реакция рынков на данные события была слишком оптимистичной, так как теперь данное соглашение должно быть одобрено британским парламентом.

"Такой вариант событий вызывает большие сомнения в условиях того, что немало парламентариев, включая представителей демократической партии Северной Ирландии, уже заявили о готовности проголосовать «против». Голосование по сделке в парламенте Великобритании состоится завтра, и мы по-прежнему считаем, что базовым сценарием дальнейшего развития событий является продление сроков сделки Brexit. Отметим, что сегодня день не богат на макроэкономические данные, а внимание могут привлечь разве что выступления представителей ФРС в вечерние часы", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".