Слабые данные по экономическому росту в Китае выступают фактором риска для рубля в первой половине дня - "Нордеа Банк"

Российская валюта завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом (на 30 копеек) и умеренным ослаблением в паре с евро (30 копеек), говорится в обзоре "Нордеа Банка". В настоящий момент риски по российской валюте преимущественно концентрируются в паре с EUR, указывают аналитики банка. Данные по темпам роста китайской экономики, вышедшие в утренние часы, выступали основным риском для рубля до конца текущей недели.

Статистика оказалась хуже ожиданий, но реакция среди валют развивающихся стран на данный фактор пока весьма умеренная. Ключевой новостью для российского рынка стали заявления главы Банка России о возможном решительном снижении ставок, что, по мнению аналитиков "Нордеа Банка", говорит о возросшей вероятности снижения ставки в следующую пятницу сразу на 50 бп.

"Данные заявления могут продолжить умеренно поддерживать спрос на ОФЗ и, как следствие, на рубль. В вечерние часы предстоят выступления представителей ФРС, которые вместе с операциями по расширению долларовой ликвидности и ожиданиями дальнейшего снижения ставок в США, продолжат оказывать умеренное давление на доллар. Как следствие, рубль, вероятно, продолжит испытывать больше проблем в паре с евро, чем с долларом", - заключают эксперты банка.