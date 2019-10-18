Инвесторы настроены достаточно осторожно в отношении X5 Retail в преддверии публикации финотчета за IIIкв - Газпромбанк

Инвесторы настроены достаточно осторожно в отношении X5 Retail в преддверии публикации компанией финансовой отчетности, которая запланирована на 22 октября, говорится в обзоре Газпромбанка. "Мы считаем, что после недавней серьезной коррекции акции X5 Retail выглядят недооценеными", - подчеркивают эксперты инвестбанка.

Темп роста розничной выручки несколько замедлился в третьем квартале по сравнению со вторым, отмечается в обзоре. "Как видно из предоставленных компанией данных, это произошло в основном из-за замедления темпов роста трафика в магазинах у дома (Пятёрочка), - указывают аналитики Газпромбанка. - В то же время мы отмечаем продолжающееся ускорение темпов роста сопоставимого (LfL) чека по всем трем форматам по сравнению с началом года, несмотря на снижение цен, которое осуществляла компания в 3К19. В сегменте супермаркетов (Перекресток), а также гипермаркетов (Карусель) темпы роста чека превысили потребительскую инфляцию, что свидетельствует о росте среднего числа товарных позиций в корзине и о растущей популярности данных форматов среди покупателей".