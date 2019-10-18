Сохраняем ориентир по Brent 58-61 долл./барр. на ближайшее время - Промсвязьбанк

У нефти нет поводов к росту, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Сохраняем ориентир 58-61 долл./барр. на ближайшее время, опасаясь его проторговки вниз при ухудшении общерыночного сантимента", - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова.

Нефть Brent на утро пятницы вновь под давлением ввиду крайне слабых данных по ВВП КНР за 3 кв.(6%), минимум за почти 30 лет. "Это вкупе со слабой статистикой по запасам от Минэнерго все же перекрывает вчерашний оптимизм от согласований условий по Brexit", - указывает эксперт Промсвязьбанка.

Как ожидалось, ввиду прохождения пика техрегламента НПЗ запасы сырой нефти прибавили 9,3 млн барр. за минувшую неделю, запасы бензинов сократились на 2,6 млн барр., дистиллятов - на 3,8 млн барр. Недавнее промежуточное соглашение по торговле между КНР и США, по мнению Екатерины Крыловой, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста мировой экономики, что, в свою очередь, будет сильно сдерживать спрос на нефть.