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18 октября 2019 года 10:10

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов в четверг, но закрылись вблизи рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС. Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов. Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в основном снижаются в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет. Китайский Shanghai Composite упал в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,28%.

Экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%. Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%. Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Статданные за сентябрь указали на увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в конце третьего квартала, однако увеличение инвестиций в основные активы замедлилось. Объем промпроизводства в КНР в сентябре вырос на 5,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после повышения на 4,4% в августе, темпы роста розничных продаж ускорились до 7,8% с 7,5%. Инвестиции в основные активы за девять месяцев текущего года увеличились на 5,4% (5,5% в январе-августе). Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая до минимального уровня почти за 30 лет в третьем квартале 2019 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,63 за баррель, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $59,91 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,13% - до $53,96 за баррель.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit. При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,295 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,479 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,01% и составил 107,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 639,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+1,1%), "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,84%) и "БКЕ-001Р-02" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (-1,9%), "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,4%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года в размере 7,25% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 16 октября. По итогам маркетинга объем выпуска был увеличен с уровня "5-10 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Предварительная дата техразмещения - 25 октября.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,84% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-09 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с "не менее 15 млрд" до 25 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 24 октября.

Тойота банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,33% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 25 октября.

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Техразмещение выпуска пройдет 23 октября.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 22 октября проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-003Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,10-7,20% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,23-7,33% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Дата техразмещения будет объявлена позднее. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) 24 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,54-7,64% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 1 ноября.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 19-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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