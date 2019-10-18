Акции и бонды РФ стали фаворитами среди ЕМ на прошедшей неделе - "БКС Глобал Маркетс"

Акции и облигации РФ были фаворитами среди развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 16 октября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Инвесторы позитивно смотрят на российские акции и облигации в контексте EM - в фонды, ориентированные на Россию, наблюдались притоки, и притоки в российские ETF оказались крупнейшими с прошлого октября. Тем не менее их объем был недостаточным, чтобы компенсировать продолжающиеся оттоки из GEM-фондов", - пишет стратег.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 10 по 16 октября составил $10 млн против оттока $90 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $20 млн против оттока $80 млн неделей ранее (третья неделя непрерывного оттока). В то же время в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток на уровне $50 млн против оттока $10 млн на прошлой неделе.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) приток капитала составил $10 млн против $10 млн оттока неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, приток капитала составил $15 млн.