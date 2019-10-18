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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Снижение рынка акций на открытии в пятницу составит 0,5% - ИК "Атон"
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18 октября 2019 года 09:50
Снижение рынка акций на открытии в пятницу составит 0,5% - ИК "Атон"
По мнению специалистов ИК "Атон", в пятницу старт торгов на отечественном рынке акций может пройти на отрицательной территории - снижение составит 0,5%.
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18 октября 2019 года 19:49
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за миром благодаря соглашениям по Brexit и торговле США-КНР
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил рост вместе с мировыми фондовыми площадками благодаря предварительным соглашениям по торговой сделке США и Китая, а также по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), индексы РТС и МосБиржи поднялись к уровням конца сентября-начала октября. На этом фоне отмечался возросший интерес инвесторов к рисковым активам, при этом акции и облигации РФ оказались фаворитами среди развивающихся рынков. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:37
Москва. 18 октября. Доллар США слегка снижается, евро стабилен в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:23
Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, активность торгов сократилась в ожидании новостей по Brexit; индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2750 и 1350 пунктов соответственно. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:15
Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли, отыгрывая объявление о промежуточной торговой сделке между США и Китаем, а также ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году). читать дальше
.18 октября 2019 года 18:33
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября. Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне,... читать дальше
.18 октября 2019 года 18:00
алли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс FTSE... читать дальше
.18 октября 2019 года 17:20
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке... читать дальше
.18 октября 2019 года 16:24
(добавлен текст после 2-го абзаца) Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук. "Недельные данные по... читать дальше
.18 октября 2019 года 16:00
Москва. 18 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. читать дальше
.18 октября 2019 года 15:47
Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук. "Недельные данные по инфляции и последние заявления... читать дальше
.18 октября 2019 года 15:12
.18 октября 2019 года 14:22
Текущие вербальные интервенции главы ЦБ РФ позволяют увеличить оценки вероятности снижения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам октябрьского заседания, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Ранее мы указывали, что видим вероятность для имплементации такого... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:45
Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, реагируя на позитив после продвижения в вопросе Brexit - Банк "Санкт-Петербург"
На рынках сохраняется умеренный позитив после продвижения в вопросе Brexit. Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, но помимо глобального позитива национальной валюте помогают и локальные факторы, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Так, после заявлений главы... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
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