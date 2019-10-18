Рынки акций АТР и нефть снижаются на слабых статданных из Китая

S&P 500 закрылся вблизи исторического пика благодаря сделке по Brexit и позитивным отчетам. Большинство рынков акций АТР снижается на слабых статданных из Китая. Нефть дешевеет на данных об ослаблении роста ВВП Китая, цена Brent упала до $59,62 за баррель.

Американские фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов в четверг, но закрылись вблизи рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Опубликованные в четверг статданные США указали на более слабый, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс., с 210 тыс. до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель за прошлую неделю не был пересмотрен. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 5 тыс., до 215 тыс.

Число новостроек в США в сентябре снизилось сильнее, чем ожидалось. Количество домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, сократилось на 9,4% относительно августа и составило 1,256 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в сентябре на 3,2% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,32 млн домов.

Объем промышленного производства в США в сентябре 2019 года снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынка также продолжают следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая.

Министерство торговли КНР подтвердило в четверг, что Пекин будет наращивать закупки сельхозпродукции в США, не предоставив, однако, данных о планируемых объемах покупок.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти. Пекин до сих пор не подтверждал заявления Трампа.

Трамп сказал в среду, что торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

Акции Morgan Stanley прибавили в цене 1,5%. Банк, входящий в четверку крупнейших в США, увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года благодаря сильным результатам во всех основных сегментах бизнеса, сообщается в пресс-релизе. Квартальная выручка повысилась на 1,6%, до $10,03 млрд, став максимальной для третьего квартала за последнее десятилетие.

Цена бумаг промышленного конгломерата Honeywell International Inc. выросла на 2,4%. Результаты Honeywell в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит, и компания улучшила прогноз прибыли на 2019 год благодаря высокому спросу на запчасти для воздушных судов.

Бумаги Philip Morris International Inc. подорожали на 1%. Табачная компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении прибыли в третьем квартале, но рост выручки не дотянул до прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость Netflix Inc. повысилась на 2,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке сообщил о росте числа пользователей в США в третьем квартале. Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре количество американских подписчиков сервиса увеличилось на 517 тыс. человек. Кварталом ранее число подписчиков сервиса в США сократилось впервые почти за 10 лет. В мире в целом число подписчиков Netflix увеличилось на 6,8 млн человек. Показатель стал рекордным для третьего квартала.

Капитализация International Business Machines Corp. (IBM) снизилась на 5,5%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сократил чистую прибыль в июле-сентябре на 38%, при этом падение выручки продолжалось пятый квартал подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 23,90 пункта (0,09%) и составил 27025,88 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,26 пункта (0,28%) - до 2997,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 32,67 пункта (0,4%) и составил 8156,85 пункта.

По данным MarketWatch, Dow завершил торги примерно на 1,2% ниже рекордного уровня закрытия 27359,16 пункта, установленного 15 июля 2019 года. S&P 500 закрылся примерно на 0,9% ниже своего рекорда - 3025,86 пункта - на момент закрытия торгов 26 июля, Nasdaq Composite завершил сессию на 2,1% ниже исторического уровня закрытия 8330,21, достигнутого 26 июля.

Цены на нефть снижаются в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая до минимального уровня почти за 30 лет в третьем квартале 2019 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $59,62 за баррель, что на $0,29 (0,48%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,49 (0,82%), до $59,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,13%) - до $53,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,57 (1,07%), до $53,93 за баррель.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Подъем цен в четверг не имел под собой твердых оснований, поскольку рынок не принял во внимание существенный рост запасов нефти в США, отмечает аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Глобальная картина спроса и предложения на нефтяном рынке осталась неизменной, и сохраняется вероятность того, что торговая война спровоцирует рецессию в следующем году", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет.

Китайский Shanghai Composite упал в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,24%.

Экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Статданные за сентябрь указали на увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в конце третьего квартала, однако увеличение инвестиций в основные активы замедлилось.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре вырос на 5,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после повышения на 4,4% в августе, темпы роста розничных продаж ускорились до 7,8% с 7,5%. Инвестиции в основные активы за девять месяцев текущего года увеличились на 5,4% (5,5% в январе-августе).

Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

"Несмотря на то, что рост ВВП близок к нижней границе официального прогноза, сегодняшние данные показывают, что риск выхода показателя за нижнюю границу в этом году является невысоким", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на то, что мы не видим подъема фондовых рынков после выхода данных о китайском ВВП, можно говорить о том, что они несут в себе некоторое облегчение для инвесторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике Японии, обнародованные в пятницу, указали на замедление инфляции в стране до минимального уровня с апреля 2017 года. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в сентябре составил 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в августе, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Котировки акций японских чип-мейкеров поднимаются в пятницу вслед за объявлением тайваньской Taiwan Semiconductor о планах увеличения капиталовложений на 50%.

Стоимость бумаг Screen Holdings подскочила на 7,9%, Advantest - на 0,2%, Hitachi High-Technologies - на 1,6%.

В Японии также дорожают акции Fanuc (+2,2%), Rakuten (+1,9%) и Fast Retailing (+1,9%).

В Гонконге дорожают бумаги Sunny Optical (+1,3%), в то время как стоимость акций девелопера Wharf Real Estate упала на 1,8%