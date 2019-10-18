Утренние прогнозы: рынок акций РФ сохранит "боковое" движение

По мнению аналитиков, в пятницу утром рынку акций РФ вряд ли по силам развить позитивную тенденцию, обозначившуюся на вечерних торгах в четверг. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона и перейдет к консолидации.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги четверга локальным ростом на 0,2%. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке в 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию в пятницу может быть затруднительно - ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в очень легком минусе, но зато полпроцента теряет нефть. Примерно такая же картина наблюдалась и в четверг, однако с открытием европейских площадок на рынок пришел позитив, и все рисковые активы развернулись вверх. Поэтому ждем открытия отечественного рынка в районе нуля, а дальнейшая динамика будет определяться внешним фоном, поскольку собственные идеи на рынке лишь точечные".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.1-0.3%, в районе 2740-2745 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации. Некоторую поддержку российскому рынку акций должен оказать тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent заметно подорожали вчера вечером. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников торгов останется динамика нефтяных котировок. Не стоит также исключать вечернего улучшения настроений в связи с ожиданиями возможного одобрения в субботу сделки по Brexit".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов пятницы расположились в "красной зоне", цены на сырьевые товары и энергоносители так же находятся под давлением. Мы ожидаем умеренно негативного старта торгов на российском фондовом рынке. Среди корпоративных событий стоит отметить планируемую публикацию финансовых результатов компании Северсталь по МСФО за III квартал 2019 года. Сезон квартальной отчетности будет продолжен на следующей неделе, где ключевым событием станет очередное заседание ЦБ РФ. В целом, в краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения консолидации отечественных фондовых индексов в текущих границах".