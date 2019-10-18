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18 октября 2019 года 09:25
Ждем открытия отечественного рынка акций в районе нуля - Алор Брокер
Американские фьючерсы в очень легком минусе, но зато полпроцента теряет нефть, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Примерно такая же картина наблюдалась и в четверг, однако с открытием европейских площадок на рынок пришел позитив, и все рисковые активы развернулись вверх. "Поэтому ждем открытия отечественного рынка в районе нуля, а дальнейшая динамика будет определяться внешним фоном, поскольку собственные идеи на рынке лишь точечные, - прогнозирует эксперт. - В принципе на мировом рынке настроения улучшаются, в том числе и в результате достижения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Это решение еще должен утвердить британский парламент, но в целом новость может отыгрываться и дальше". Радует аналитика "Алор Брокер" и достижение соглашения между Турцией и США: "Введение жестких американских санкций в отношении Турции неизбежно затронуло бы все развивающиеся рынки, и прежде всего Россию как одного из основных партнеров Турции". По мнению Алексея Антонова, во второй половине дня не будут исключены желания зафиксировать часть прибыли, но особых рисков, за исключением общей слабости российского рынка, для переноса спекулятивных лонгов через выходные мы не видим
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18 октября 2019 года 19:49
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за миром благодаря соглашениям по Brexit и торговле США-КНР
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил рост вместе с мировыми фондовыми площадками благодаря предварительным соглашениям по торговой сделке США и Китая, а также по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), индексы РТС и МосБиржи поднялись к уровням конца сентября-начала октября. На этом фоне отмечался возросший интерес инвесторов к рисковым активам, при этом акции и облигации РФ оказались фаворитами среди развивающихся рынков. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:37
Москва. 18 октября. Доллар США слегка снижается, евро стабилен в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:23
Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, активность торгов сократилась в ожидании новостей по Brexit; индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2750 и 1350 пунктов соответственно. читать дальше
.18 октября 2019 года 19:15
Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли, отыгрывая объявление о промежуточной торговой сделке между США и Китаем, а также ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году). читать дальше
.18 октября 2019 года 18:33
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября. Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне,... читать дальше
.18 октября 2019 года 18:00
алли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс FTSE... читать дальше
.18 октября 2019 года 17:20
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке... читать дальше
.18 октября 2019 года 16:24
(добавлен текст после 2-го абзаца) Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук. "Недельные данные по... читать дальше
.18 октября 2019 года 16:00
Москва. 18 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках, произошедшему на новостях о достижении соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. читать дальше
.18 октября 2019 года 15:47
Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук. "Недельные данные по инфляции и последние заявления... читать дальше
.18 октября 2019 года 15:12
.18 октября 2019 года 14:22
Текущие вербальные интервенции главы ЦБ РФ позволяют увеличить оценки вероятности снижения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам октябрьского заседания, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Ранее мы указывали, что видим вероятность для имплементации такого... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:45
Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, реагируя на позитив после продвижения в вопросе Brexit - Банк "Санкт-Петербург"
На рынках сохраняется умеренный позитив после продвижения в вопросе Brexit. Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран, но помимо глобального позитива национальной валюте помогают и локальные факторы, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Так, после заявлений главы... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
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