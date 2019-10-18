В пятницу ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги четверга локальным ростом на 0,2%, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке в 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию в пятницу, по мнению эксперта, может быть затруднительно - ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов.

"При этом, учитывая голосование в британском Парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка, - прогнозирует Михаил Поддубский. - Из корпоративных событий на сегодняшний день отметим публикацию данных по МСФО Северстали за третий квартал".