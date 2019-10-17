Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро в четверг вечером, отыгрывая динамику Forex

Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером, что является следствием снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,9825 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,18 руб./EUR1, подорожав на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 4,25 копейки - до 67,22 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в ходе торгов четверга связаны, с одной стороны, с ростом "аппетита к риску" на мировых рынках на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой стороны - нестабильной ситуацией на нефтяных площадках.

Снижение нефтяных цен продолжилось в ходе торгов в четверг после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,13% - до $58,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к указанному времени опустились на 0,79% - до $53,03 за баррель.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за минувшую неделю на 1,27 млн баррелей.

"В течение последних нескольких торговых сессий на внутреннем валютном рынке наблюдается плавное укрепление рубля, что совпадает с глобальными движениями на мировых рынках, где доллар США демонстрирует отрицательную коррекцию к большинству валют как развитых, так и развивающихся стран. В частности, индекс доллара DXY сейчас приближается к отметке 97,5 пункта, что является минимальным уровнем с августа, причем падение индикатора усилилось после публикации накануне слабых данных по розничным продажам в США за сентябрь. Это и есть основная причина наблюдаемого укрепления рубля. Каких-то явных внутренних факторов для движения в ту или иную сторону на текущий момент нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в четверг доллар корректировался вниз к большинству валют развивающихся стран, оставаясь под давлением слабых макроэкономических данных из США. Так, еще накануне инвесторов разочаровала статистика по розничным продажам за сентябрь, а также не добавила оптимизма публикация "Бежевой книги". В результате вероятность очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в октябре возросла уже до 90%, усилив давление на доллар в сегменте emerging markets. В четверг подкачала уже статистика по объему строительства новых домов в сентябре, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в октябре и резкое снижение объема промышленного производства в сентябре. В результате к окончанию рабочего дня доллар торговался в красной зоне на всех площадках emerging markets. Рубль не был исключением, прибавляя в паре с американской валютой около 0,2%. Индекс доллара к шести основным валютам также резко снижался, теряя около 0,4%.

"Вечером ожидаются выступления различных представителей ФРС, которые могут внести свои коррективы в динамику валютного рынка. Однако в целом доллару вряд ли приходится рассчитывать на изменения в ожиданиях рынка по смягчению процентной политики Федрезервом. При этом ход дневных торгов на развивающихся рынках в пятницу предопределит утренняя статистика по ВВП Китая. Не исключено, что данные окажутся хуже прогнозов, и фокус на глобальных рынках вновь сместится к торговому вопросу, который по-прежнему портит "аппетит инвесторов к риску", - полагает Кравченко.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB отмечают, что вчера Дональд Трамп подтвердил, что в середине ноября на саммите АТЭС в Чили, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется подписание "первого этапа" торгового соглашения с Китаем. Сегодня утром представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн подтвердил, что стороны работают над текстом соглашения. Судя по всему, оно предусматривает отказ США от декабрьского повышения импортных пошлин в обмен на увеличение закупок американской сельхозпродукции Китаем. Если это произойдет, в ноябре можно будет ожидать повышения спроса на риск, несмотря на дальнейшее замедление экономического роста. На фоне новостей об американо-китайских торговых переговорах восприятие рискованных активов на рынке сегодня улучшилось, в результате чего доллар опустился ниже отметки 64 рубля. Не исключено, что снижение курса доллара может продолжиться в ближайшие дни в связи с увеличением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии крупных дивидендных и налоговых выплат на будущей неделе.

"В целом российский рубль остается в тренде остальных валют развивающихся стран. При этом постепенно начинают действовать и внутренние факторы поддержки в виде приближающегося пика налогового периода (25 октября), а также устойчивого спроса на российские ОФЗ в преддверии дальнейшего смягчения монетарной политики. Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ вновь встретили устойчивый спрос в объеме 66 млрд рублей, объем размещения в итоге составил 35 млрд рублей. До конца недели основным фактором риска для рубля выступает предстоящая завтра публикация статистики по росту ВВП в Китае в третьем квартале. В остальном новостной фон остается минимальным за исключением продолжающихся переговоров по Brexit, которые в нашем базовом сценарии вряд ли приведут к выходу Великобритании из ЕС до 31 октября, как предполагают текущие договоренности", - считают аналитики Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 18 октября на 33,11 копейки, до 64,0144 руб./$1, и опустил курс евро на 14,8 копейки, до 70,9023 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг по отношению к предыдущему дню на 31,01 копейки и составил 63,9875 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 28,88 копейки, опустившись до 63,9813 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 574,304 млн, из которых $828,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 745,811 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,57 копейки по отношению к среде, до 70,9886 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 14,68 копейки и составил 71,066 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR728,853 млн, из которых EUR214,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR514,51 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) немного снизились в четверг, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта и составила 7,10% годовых, а ставка по кредитам на семидневный срок осталась на уровне среды - 7,14% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев также не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 7,10% и 7,24% годовых соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца выросла на 1 базисный пункт - до 7,18% годовых.