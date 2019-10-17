Подъем рынка акций РФ вслед за миром в четверг сдерживала слабая нефть

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit, подъем сдерживался слабой нефтью на фоне статистики по росту ее запасов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2748,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1353,49 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,8%.

Доллар просел до 63,98 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%).

"АЛРОСА" в III квартале существенно сократила продажи, но увидела предпосылки для восстановления рынка. АК "АЛРОСА" в III квартале добыла 12,1 млн карат алмазов, но реализовала всего 6,4 млн карат, сообщила компания. Добыча сезонно увеличилась на 24% по сравнению со II кварталом, рост на 15% год к году связан с запуском новых и ростом добычи на существующих месторождениях, поясняет алмазодобытчик. Запасы алмазов "АЛРОСА" за квартал выросли на 36%, до 21,7 млн карат.

Компания также отмечает, что во второй половине III квартала наметилась положительная динамика увеличения объемов продаж алмазного сырья вследствие прохождения острой фазы цикла сокращения запасов.

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%, до 418 рублей; дивиденды за первое полугодие - 18,14 рубля на акцию) и "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%, до 116,2 рубля; дивиденды - 2,5 рубля на акцию).

Также просели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%).

В Азии в четверг преобладала умеренная негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снизились на 0,1%), подросла Европа (FTSE прибавил 0,2%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение по Brexit, теперь его должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что считает возможным завершить Brexit за две недели благодаря новому соглашению с Брюсселем.

В США в четверг вышла очередная слабая статистика, которая подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва.

По данным Минторга США, число новостроек в США в сентябре сократилось на 9,4% относительно предыдущего месяца (до 1,256 млн домов) при прогнозах снижения на 3,2% (до 1,32 млн домов). Прирост новостроек на 12,3% в августе был пересмотрен с повышением до 15,1% (до 1,386 млн домов).

Индекс деловой активности Филадельфии в октябре упал до 5,6 пункта при прогнозах снижения до 7,55 пункта с сентябрьских 12 пунктов.

Вышедшая вечером в четверг статистика Минэнерго США оказалась разнополярной, первая реакция оказалась позитивной, но далее цены возобновили снижение; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $58,77 за баррель (-1,1% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI - $53,05 за баррель (-0,8% и +1% в среду).

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 9,28 млн баррелей при прогнозах увеличения на 3-4 млн баррелей, однако запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее прогнозов.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, утром внешний фон был умеренно негативным из-за неопределенности, связанной с переговорами между Великобританией и ЕС, направленными на достижение нового соглашения по Brexit. Днем стороны данного процесса заявили о том, что они согласовали условия сделки о выходе Великобритании из ЕС, что подогрело мировые рынки.

Теперь соглашение по Brexit должен одобрить Европейский совет, что, по сути, является техническим моментом. Однако затем сделка будет рассмотрена британским парламентом, и вероятность ее утверждения далека от 100%, учитывая, что предыдущее соглашение с ЕС законодатели Великобритании отвергли.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций РФ в четверг был подогрет подъемом индексов в Европе на фоне сообщений о достижении нового соглашения Лондона и Брюсселя. Несмотря на то, что детали соглашения раскрыты не были, разрешение имеющихся противоречий между Великобританией и Северной Ирландией, о чем сообщают СМИ, заметно повышает шансы на заключение сделки по Brexit в срок.

Это было был позитивным фактором, однако большинство инвесторов сейчас больше смотрит на статистику по США и Китаю, а также на отношения двух стран за периметром торговых переговоров. Поскольку частичное соглашение, заключенное Пекином и Вашингтоном неделю назад, официально будет подписано только через месяц на встрече двух президентов на саммите АТЭС в Чили, важное значение имеют любые новости, поскольку позиция американского президента может быстро поменяться. Китай уже увеличил покупки сельхозпродукции из США, как требует заключенное соглашение, однако министр финансов США Стивен Мнучин все же подчеркивает, что стороны еще не закончили работу по согласованию условий сделки.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций РФ оказал подъем индексов в США, где S&P500 продолжает движение к историческому максимуму 3022 пункта. Настроения поддерживались позитивными квартальными результатами таких компаний, как Netflix, Morgan Stanley и Honeywell, а также одобрением проекта соглашения по Brexit между Великобританией и ЕС. Вышедшая в США макростатистика явно свидетельствует о необходимости дальнейшей поддержки экономики со стороны ФРС.

Одобрение соглашения по Brexit стало позитивным сигналом, однако в Северной Ирландии не поддержали проект, что затрудняет его принятие в британском парламенте в субботу. Отчет Минэнерго США оказался смешанным, сокращение запасов нефтепродуктов сгладило негативный эффект от роста резервов нефти. Нефтедобыча в США осталась на рекордных 12,6 млн баррелей в сутки.

Индекс МосБиржи остался выше поддержки 2735 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что не дает сигнал на коррекцию вниз. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2720-2760 пунктов, день начнется с публикации блока ключевой статистики по Китаю, которая может задать тон движения как фондовым, так и сырьевым рынкам, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, из-за того, что Демократическая партия Северной Ирландии не может поддержать таможенный вопрос в его текущем виде, неопределенность по Brexit по-прежнему остается высокой. Скорее всего, ЕС и Великобритания не смогут подписать соглашение до крайнего срока выхода страны из состава ЕС, установленного на 31 октября. Это значит, что основным сценарием остается продление сроков Brexit.

До конца недели важным событием станет публикация в пятницу данных по ВВП Китая за III квартал. ВВП Китая растет минимальными темпами более чем за 30 лет, и если свежие статданные подтвердят дальнейшее замедление экономики КНР, то это может ограничить аппетит к рисковым активам в конце недели. Кроме того, если статистика Минэнерго США покажет рост запасов нефти в Штатах пятую неделю подряд, то цены вновь окажутся под давлением, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,1%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+6,9%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,7%), ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%).

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,968 млрд рублей (из них 10,053 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 10,679 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

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