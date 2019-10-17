Евробонды РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 17 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 октября и составила 113,98% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 1 базисный пункт - до 100,84% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, составив 1,585% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта и составил 126,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 2 базисных пункта - до 127,24% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,08% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 123,15% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,045% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде на 11 пунктов - до 109,14% от номинала, что соответствует доходности 3,20% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году прибавили в цене 2 базисных пункта, поднявшись до 109,27% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,375% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 7 базисных пунктов, подорожав до 119,05% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,09% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене также на 7 базисных пунктов, подорожав до 106,53% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,28% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации весь день торговались в боковом диапазоне, в частности евробонды РФ с погашением в 2047 году колебались вокруг отметки 119% от номинала, а бумаги с погашением в 2035 году - в районе 113% от номинала. При этом US Treasuries также не демонстрируют яркой динамики, несмотря на довольно насыщенный новостной поток, включающий статданные из США, сообщения относительно санкций против Турции, а также новости относительно Brexit. На этом фоне Россия в настоящее время ушла с радаров новостных лент, поэтому каких-либо значимых триггеров для движения в ту или иную сторону сейчас нет. В целом же отечественные евробонды чувствуют себя довольно уверенно, особенно после того, как Федрезерв США заявил о выкупе коротких долговых бумаг, что в итоге должно привести к снижению процентных ставок на коротком участке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.