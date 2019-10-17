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17 октября 2019 года 19:04
Аналитики разошлись в оценке дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2020г в рамках новой дивидендной политики
Аналитики разошлись в оценке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики, следует из обзоров инвестбанков. Разброс в прогнозах дивидендной доходности по итогам 2020 года с учетом новых правил составляет от 8% до 16%. Один из наиболее оптимистичных прогнозов дают в "БКС Глобал Маркетс". Как сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева, по их оценке, с 2020 года дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может составить 15-16%. "Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может вырасти до 15-16% с 2020 года при снижении объема выкупа. Доходность скорректированного FCF (свободный денежный поток) "ЛУКОЙЛа" составляет около 15% и предполагает аналогичную дивдоходность за 2020 год. Компания уже отметила, что интенсивность выкупа снизится и будет зависеть от ситуации на рынке, в отличие от первой половины 2019 года", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". При этом, по оценке Таченникова и Мордовцева, скорректированный FCF предполагает дивдоходность акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8% за весь 2019 год в отсутствие новых выкупов до конца года. Аналитики Sberbank Investment Research Андрей Громадин и Анна Котельникова ожидают, что дивидендная доходность по итогам 2020 года у акций "ЛУКОЙЛа" составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), если новых случаев выкупа не будет. "Мы не ожидаем дополнительного распределения свободных денежных потоков в этом году: совокупная доходность (с учетом обратного выкупа - прим. ИФ) за 2019 год составит 12% (дивиденд $5,4 на акцию подразумевает доходность 6%). Если новых случаев выкупа не будет, по нашим оценкам, дивидендная доходность 2020 года составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), а 2021 года - 16% (дивиденд на акцию $14)", - говорится в обзоре. Аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин, тоже прогнозирует дивидендную доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года на уровне 12-13%. "В целом компания подтвердила свою приверженность распределению FCF в полном объеме между акционерами, однако в новой дивидендной политике дивидендным выплатам отдается приоритет перед выкупом собственных акций. Это может повысить предсказуемость общего объема средств, возвращаемых акционерам. Кроме того, дополнительный FCF при цене нефти выше $50 за баррель будет также направляться на дивиденды. Исходя из общей суммы средств, которые, по нашим прогнозам, будут направлены на выкуп акций в 2019 году и дивидендов за 2019 год (промежуточных и окончательных), и предполагая, что 2020 год будет близок к 2019 году по основным параметрам, можно ожидать дивидендную доходность 12-13% по итогам 2020 года", - говорится в обзоре Кокина. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2020 год могут вырасти до 467 рублей одну акцию (доходность - 8,1%) при ценах на нефть марки Brent в районе $57,50 баррель и курсе рубля - 66,80 руб./$1), а также капиталовложениях на сумму 500 млрд рублей, в случае если компания не будет проводить выкупов акций в течение года (согласно новым принципам). Кроме того, в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова отмечается, что в связи с принятием "ЛУКОЙЛом" новой дивидендной политики и принципов проведения обратных выкупов они могут сделать следующие выводы: "Компания стремится обеспечивать доходность для акционеров через дивидендные выплаты, чем через обратные выкупы, что, однако, не влияет на общую доходность". Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Александр Бурганский и Олег Чистюхин тоже дают относительно скромный прогноз дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики. "Теперь мы оцениваем размер дивидендов по итогам 2019 года в 375 рублей на акцию (дивидендная доходность 6,6%) и по итогам 2020 года в 525 рублей на акцию (дивидендная доходность 9,2%)", - говорится в обзоре ИК.
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