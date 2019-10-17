.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Аналитики разошлись в оценке дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2020г в рамках новой дивидендной политики
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре ускорился до 3%
В сентябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3% после повышения на 2,9% в августе. Динамика показателя оказалась немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%
 
Инфляция по итогам года может замедлиться до 2,8% - замминистра финансов
Инфляция в РФ при сохранении нынешних темпов ее замедления по итогам года может опуститься ниже 3%, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. До сих пор самый радикальный прогноз на текущий год принадлежал Минэкономразвития: оно допускало...
 
Юдаева: для переоценки уровня нейтральной ставки потребуется несколько экономических циклов
ЦБ РФ для переоценки уровня нейтральной ставки потребуется несколько экономических циклов, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева "Несколько циклов (для этого потребуется). Это же теоретическая концепция, так же как и многие другие,...
 
Как ЦБ собирается бороться с выводом активов
Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них...
 
17 октября 2019 года 19:04

Аналитики разошлись в оценке дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2020г в рамках новой дивидендной политики

Аналитики разошлись в оценке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики, следует из обзоров инвестбанков.

Разброс в прогнозах дивидендной доходности по итогам 2020 года с учетом новых правил составляет от 8% до 16%.

Один из наиболее оптимистичных прогнозов дают в "БКС Глобал Маркетс". Как сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева, по их оценке, с 2020 года дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может составить 15-16%.

"Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может вырасти до 15-16% с 2020 года при снижении объема выкупа. Доходность скорректированного FCF (свободный денежный поток) "ЛУКОЙЛа" составляет около 15% и предполагает аналогичную дивдоходность за 2020 год. Компания уже отметила, что интенсивность выкупа снизится и будет зависеть от ситуации на рынке, в отличие от первой половины 2019 года", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

При этом, по оценке Таченникова и Мордовцева, скорректированный FCF предполагает дивдоходность акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8% за весь 2019 год в отсутствие новых выкупов до конца года.

Аналитики Sberbank Investment Research Андрей Громадин и Анна Котельникова ожидают, что дивидендная доходность по итогам 2020 года у акций "ЛУКОЙЛа" составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), если новых случаев выкупа не будет.

"Мы не ожидаем дополнительного распределения свободных денежных потоков в этом году: совокупная доходность (с учетом обратного выкупа - прим. ИФ) за 2019 год составит 12% (дивиденд $5,4 на акцию подразумевает доходность 6%). Если новых случаев выкупа не будет, по нашим оценкам, дивидендная доходность 2020 года составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), а 2021 года - 16% (дивиденд на акцию $14)", - говорится в обзоре.

Аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин, тоже прогнозирует дивидендную доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года на уровне 12-13%.

"В целом компания подтвердила свою приверженность распределению FCF в полном объеме между акционерами, однако в новой дивидендной политике дивидендным выплатам отдается приоритет перед выкупом собственных акций. Это может повысить предсказуемость общего объема средств, возвращаемых акционерам. Кроме того, дополнительный FCF при цене нефти выше $50 за баррель будет также направляться на дивиденды. Исходя из общей суммы средств, которые, по нашим прогнозам, будут направлены на выкуп акций в 2019 году и дивидендов за 2019 год (промежуточных и окончательных), и предполагая, что 2020 год будет близок к 2019 году по основным параметрам, можно ожидать дивидендную доходность 12-13% по итогам 2020 года", - говорится в обзоре Кокина.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2020 год могут вырасти до 467 рублей одну акцию (доходность - 8,1%) при ценах на нефть марки Brent в районе $57,50 баррель и курсе рубля - 66,80 руб./$1), а также капиталовложениях на сумму 500 млрд рублей, в случае если компания не будет проводить выкупов акций в течение года (согласно новым принципам).

Кроме того, в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова отмечается, что в связи с принятием "ЛУКОЙЛом" новой дивидендной политики и принципов проведения обратных выкупов они могут сделать следующие выводы: "Компания стремится обеспечивать доходность для акционеров через дивидендные выплаты, чем через обратные выкупы, что, однако, не влияет на общую доходность".

Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Александр Бурганский и Олег Чистюхин тоже дают относительно скромный прогноз дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики.

"Теперь мы оцениваем размер дивидендов по итогам 2019 года в 375 рублей на акцию (дивидендная доходность 6,6%) и по итогам 2020 года в 525 рублей на акцию (дивидендная доходность 9,2%)", - говорится в обзоре ИК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2019 года 19:36
Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро в четверг вечером, отыгрывая динамику Forex
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером, что является следствием снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках.    читать дальше
.
17 октября 2019 года 19:19
Подъем рынка акций РФ вслед за миром в четверг сдерживала слабая нефть
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit, подъем сдерживался слабой нефтью на фоне статистики по росту ее запасов в США.    читать дальше
.
17 октября 2019 года 18:56
Евробонды РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 17 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
17 октября 2019 года 18:32
Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
(добавлен текст после 2-го абзаца) Москва. 17 октября. Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 18:03
Сезон отчетности в США набирает обороты - Julius Baer
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 17:29
Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
berbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 16:51
Рассчитываем на формирование курса в диапазоне 63,4-65,7 руб./долл. во второй половине октября - первой половине ноября - БКС
В четверг курсу рублевой валюты удается укрепиться выше 64 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Основным драйвером умеренного укрепления рубля является рыночный risk-on, который сейчас поддерживается новостным фоном по Brexit. Эксперт...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 16:12
Чувствительность дивидендов ЛУКОЙЛа к изменению макропоказателей повысилась - "ВТБ Капитал"
Чувствительность дивидендов "ЛУКОЙЛа" к изменению макроэкономических, регулятивных и операционных параметров повысилась в рамках новой дивидендной политики, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова. В...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 16:00
Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро в четверг днем
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках.    читать дальше
.
17 октября 2019 года 15:45
ФРС США успокаивает рынки в период повышенного политического шума - Julius Baer
это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на иррациональной...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 14:59
Российский фондовый рынок незначительно подрастает на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 17 октября, российский фондовый рынок незначительно подрастает вслед за "зеленеющими" европейскими площадками и на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Так, индекс МосБиржи...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 13:59
Интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным - Райффайзенбанк
Результаты аукциона Минфина в среду свидетельствуют о том, что интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Погашение выпуска ОФЗ с плавающей ставкой купона не привело к всплеску спроса на размещавшиеся вчера 19-летние ОФЗ 26230: спрос составил...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 13:11
Лукойл рвется в лидеры по дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"
При новой дивидендной политике ИК "Велес Капитал" прогнозирует дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%, говорится в обзоре компании. В среду, 16 октября, Лукойл объявил об изменении принципа расчета и переходе на полугодичные выплаты дивидендов, что стало...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 12:36
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности или чуть ниже, сообщается в обзоре корпорации. Белгородская область (-/-/-) проведет в четверг конкурс по определению ставки первого купона для...    читать дальше
.
17 октября 2019 года 12:15
"Уралсиб" не исключает понижения ориентира ставки первого купона новых бондов Роснефти в ходе сбора книги заявок
"Уралсиб" считает справедливым ориентир ставки по первому купону новых бондов Роснефти в размере 7,15% годовых, но не исключает его понижения из-за ажиотажа на первичном рынке, говорится в обзоре корпорации. Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) в четверг с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок инвесторов на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.