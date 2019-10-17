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17 октября 2019 года 18:32

Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Москва. 17 октября. Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Инвестиционная привлекательность En+, по нашему мнению, в настоящее время заключается в устойчивых денежных потоках и дивидендах от электрогенерирующего сегмента (ожидаемая дивдоходность 5,1-5,6% в 2021-2023 годах), а также от стоимости доли в "Норильском никеле". Учитывая нынешний рынок алюминия, мы считаем, что это правильный взгляд на En+, несмотря на ее ориентацию на алюминиевый бизнес", - говорится в обзоре.

При этом в нем отмечается, что аналитики инвестбанка считают, что потенциал роста цен на алюминий с текущих уровней ограничен из-за слабого мирового спроса и отсутствия ощутимого увеличения затрат, которое могло бы стимулировать закрытие мощностей.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $11,16 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,4 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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