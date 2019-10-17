Сезон отчетности в США набирает обороты - Julius Baer

Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию рынка, - отмечает эксперт. - Выбор акций для портфеля становится важным для инвесторов в условиях слабого роста ВВП и низкой инфляции. Мы сохраняем рекомендацию по компаниям с устойчивой бизнес-моделью и компаниям, которые щедро делятся прибылью с инвесторами. Ключевым в этом контексте становится прошлый опыт". Котирующиеся на бирже компании, которые могут оцениваться в соответствии с историей их прибыли, выглядят, по мнению эксперта Julius Baer, гораздо более привлекательными по сравнению с кандидатами на первичное публичное размещение акций, оценки которых основаны на их бизнес-моделях.