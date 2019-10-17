.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
.
17 октября 2019 года 17:29
Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
.
17 октября 2019 года 19:36
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером, что является следствием снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках. читать дальше
.17 октября 2019 года 19:19
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit, подъем сдерживался слабой нефтью на фоне статистики по росту ее запасов в США. читать дальше
.17 октября 2019 года 19:04
Аналитики разошлись в оценке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики, следует из обзоров инвестбанков. Разброс в прогнозах дивидендной доходности по итогам 2020 года с учетом новых правил составляет от 8% до 16%. Один из наиболее оптимистичных... читать дальше
.17 октября 2019 года 18:56
Москва. 17 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 октября 2019 года 18:32
(добавлен текст после 2-го абзаца) Москва. 17 октября. Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная... читать дальше
.17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:51
Рассчитываем на формирование курса в диапазоне 63,4-65,7 руб./долл. во второй половине октября - первой половине ноября - БКС
В четверг курсу рублевой валюты удается укрепиться выше 64 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Основным драйвером умеренного укрепления рубля является рыночный risk-on, который сейчас поддерживается новостным фоном по Brexit. Эксперт... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:12
Чувствительность дивидендов "ЛУКОЙЛа" к изменению макроэкономических, регулятивных и операционных параметров повысилась в рамках новой дивидендной политики, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова. В... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:00
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках. читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на иррациональной... читать дальше
.17 октября 2019 года 14:59
Российский фондовый рынок незначительно подрастает на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 17 октября, российский фондовый рынок незначительно подрастает вслед за "зеленеющими" европейскими площадками и на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Так, индекс МосБиржи... читать дальше
.17 октября 2019 года 13:59
Результаты аукциона Минфина в среду свидетельствуют о том, что интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Погашение выпуска ОФЗ с плавающей ставкой купона не привело к всплеску спроса на размещавшиеся вчера 19-летние ОФЗ 26230: спрос составил... читать дальше
.17 октября 2019 года 13:11
При новой дивидендной политике ИК "Велес Капитал" прогнозирует дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%, говорится в обзоре компании. В среду, 16 октября, Лукойл объявил об изменении принципа расчета и переходе на полугодичные выплаты дивидендов, что стало... читать дальше
.17 октября 2019 года 12:36
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности или чуть ниже, сообщается в обзоре корпорации. Белгородская область (-/-/-) проведет в четверг конкурс по определению ставки первого купона для... читать дальше
.17 октября 2019 года 12:15
"Уралсиб" не исключает понижения ориентира ставки первого купона новых бондов Роснефти в ходе сбора книги заявок
"Уралсиб" считает справедливым ориентир ставки по первому купону новых бондов Роснефти в размере 7,15% годовых, но не исключает его понижения из-за ажиотажа на первичном рынке, говорится в обзоре корпорации. Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) в четверг с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок инвесторов на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.