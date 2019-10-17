Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро в четверг днем

Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках.

Курс доллара США составил 64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,13 руб./EUR1, подорожав на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3 копейки - до 67,21 рубля.

По данным на 15:30 МСК, ЦБ РФ еще не опубликовал на своем сайте информацию об официальных курсах доллара и евро на 18 октября, которые устанавливаются по итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в первой половине дня четверга связаны с ростом "аппетита к риску" на мировых рынках на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, особенно после публикации накануне слабых данных по розничным продажам за сентябрь. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить сделку с Китаем при личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре в Чили.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов топлива в США за минувшую неделю. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,61% - до $59,06 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,60% - до $53,13 за баррель.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в четверг доллар корректируется вниз к большинству валют развивающихся стран, оставаясь под давлением вышедших накануне слабых данных по розничным продажам в США. Публикация "Бежевой книги" также не добавила оптимизма в отношении американской экономики. В результате вероятность очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в октябре возросла уже до 90%, усилив давление на доллар в сегменте emerging markets. Рубль не являлся исключением и к окончанию первой половины дня прибавляет около 0,1-0,2% к американской валюте. Уже в первый час торгов доллар опустился ниже отметки 64 рубля, впервые с 25 сентября. Тем не менее, к концу первой половины дня отечественной валюте так и удалось уйти далеко от указанного отметки, и в ближайшее время нельзя исключать попыток возвращения "американца" выше уровня 64 рубля. В частности, подобное развитие событий станет возможным, если фокус на глобальных рынках вновь сместится к торговому вопросу, который пока по-прежнему портит "аппетит инвесторов к риску.

"Во второй половине дня все внимание рынков будет вновь обращено к американской экономике. Так, ожидается публикация важных данных по рынку труда (пособия по безработице на прошлой неделе), строительству новых домов и производственной активности в сентябре, а также промышленному производству в октябре. Не исключено, что в целом данные лишь подтвердят ожидания участников рынка по снижению ставки ФРС в октябре. Однако даже если статистика окажется лучше прогнозов, это лишь незначительно скорректирует вероятность снижения ставки ФРС, но не приведет к кардинальным изменениям в ожиданиях рынка по смягчению денежно-кредитной политики, поэтому доллару вряд ли стоит рассчитывать на поддержку в данном направлении", - полагает Кравченко.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB отмечают, что вчера Дональд Трамп подтвердил, что в середине ноября на саммите АТЭС в Чили, где он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется подписание "первого этапа" торгового соглашения с Китаем. Сегодня утром представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн подтвердил, что стороны работают над текстом соглашения. Судя по всему, оно предусматривает отказ США от декабрьского повышения импортных пошлин в обмен на увеличение закупок американской сельхозпродукции Китаем. Если это произойдет, в ноябре можно будет ожидать повышения спроса на риск, несмотря на дальнейшее замедление экономического роста. На фоне новостей об американо-китайских торговых переговорах восприятие рискованных активов на рынке сегодня улучшилось, в результате чего доллар в ходе торгов опускался ниже отметки 64 рубля. Не исключено, что снижение курса доллара может продолжиться в ближайшие дни в связи с увеличением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии крупных дивидендных и налоговых выплат на будущей неделе.

"В целом российский рубль остается в тренде остальных валют развивающихся стран. При этом постепенно начинают действовать и внутренние факторы поддержки в виде приближающегося пика налогового периода (25 октября), а также устойчивого спроса на российские ОФЗ в преддверии дальнейшего смягчения монетарной политики. Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ вновь встретили устойчивый спрос в объеме 66 млрд рублей, объем размещения в итоге составил 35 млрд рублей. До конца недели основным фактором риска для рубля выступает предстоящая завтра публикация статистики по росту ВВП в Китае в третьем квартале. В остальном новостной фон остается минимальным за исключением продолжающихся переговоров по Brexit, которые в нашем базовом сценарии вряд ли приведут к выходу Великобритании из ЕС до 31 октября, как предполагают текущие договоренности", - считают аналитики Нордеа банка.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) немного снизились в четверг, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта и составила 7,10% годовых, а ставка по кредитам на семидневный срок осталась на уровне среды - 7,14% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев также не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 7,10% и 7,24% годовых соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца выросла на 1 базисный пункт - до 7,18% годовых.