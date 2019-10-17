Чувствительность дивидендов ЛУКОЙЛа к изменению макропоказателей повысилась - "ВТБ Капитал"

Чувствительность дивидендов "ЛУКОЙЛа" к изменению макроэкономических, регулятивных и операционных параметров повысилась в рамках новой дивидендной политики, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова.

В то же время эксперты отмечают в обзоре, что новые принципы дивидендных выплат и обратных выкупов более прозрачны и последовательны, что может быть позитивно воспринято инвесторами.

"Исходя из новых принципов, совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 192 рубля ($3) на одну акцию, что почти вдвое превышает ожидания рынка и наш прогноз в 105 рублей ($1,6) на одну акцию. Рекомендация подразумевает промежуточную дивидендную доходность 3,3%. С учетом наших макроэкономических допущений на IV квартал 2019 года (цена нефти марки Brent - $58,70 за баррель, курс рубля - 65,80 руб./$1) и оценки капиталовложений на уровне 450 млрд рублей ($7,0 млрд) за 2019 год, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) может выплатить за весь 2019 год дивиденды в размере около 300 рублей на одну акцию (включая 110 рублей за второе полугодие 2019 года), что подразумевает дивидендную доходность 5,2% и, таким образом, соответствует нашему прогнозу. Следует отметить, что на размере дивидендов за второю половину 2019 года скажется объявленная в августе оферта, в рамках которой компания израсходовала $1,6 млрд на выкуп акций с рынка, тем самым уменьшив скорректированный свободный денежный поток. Дивиденды за 2020 год могут вырасти до 467 рублей на одну акцию (доходность - 8,1%) при нашем базовом макроэкономическом сценарии (цена Brent - $57,50, курс - 66,80 руб./$1) и капиталовложениях на сумму 500 млрд рублей, в случае если компания не будет проводить выкупов акций в течение года (согласно новым принципам)", - пишут аналитики.

Таким образом, прогноз аналитиков "ВТБ Капитала" по дивидендам "ЛУКОЙЛа" на 2019 год остается на уровне 300 рублей на одну акцию.