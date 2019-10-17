Российский фондовый рынок незначительно подрастает на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 17 октября, российский фондовый рынок незначительно подрастает вслед за "зеленеющими" европейскими площадками и на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.

Так, индекс МосБиржи подрастает на 0,3%, в то время как РТС - даже на 0,6% за счет укрепления курса рубля на 0,2%. На азиатских рынках не было единой динамики, они завершили день разнонаправленно (от -0,7% до +1,1%), в то время как европейские индексы единогласно растут (+0,4-0,7%) на фоне сообщений о достижении нового соглашения Лондона и Брюсселя.

Несмотря на то, что детали соглашения раскрыты не были, разрешение имеющихся противоречий между Великобританией и Северной Ирландией, о чем говорится в новостях, заметно повышает шансы на заключение сделки по Brexit в срок, то есть до конца октября, полагает София Кирсанова.

"Последнее было бы безусловно позитивно, однако большинство инвесторов сейчас больше смотрит на статистику по США и Китаю, а также на отношения двух стран в том числе и за периметром торговых переговоров, - указывает эксперт УК. - Поскольку частичное соглашение, заключенное Пекином и Вашингтоном неделю назад, официально будет подписано только через месяц, на встрече двух президентов на саммите АТЭС в Чили, важное значение имеют любые новости, ведь позиция американского президента поменяться может очень быстро. Китай уже увеличил покупки сельхозпродукции из США, как требует заключенное соглашение, однако министр финансов США Стивен Мнучин все же подчеркивает, что стороны еще не закончили работу по согласованию условий сделки".