Динамика российских акций утром смешанная, индексы растут на ЛУКОЙЛе

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти из-за резкого роста ее запасов в США; продолжающееся ралли бумаг "ЛУКОЙЛа" после известий о новой дивидендной политике толкает индексы вверх (вес бумаг НК в индикаторах превышает 14%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2746,16 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1353,05 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 63,93 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%, до 5777 рублей - максимум с апреля), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) занимает 4-е место в России по рыночной капитализации (стоимость компании превышает 4,147 трлн рублей) после "Роснефти" (MOEX: ROSN) (4,4 трлн рублей), Сбербанка (MOEX: SBER) (5,196 трлн рублей) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (5,392 трлн рублей).

"АЛРОСА" в III квартале существенно сократила продажи, но увидела предпосылки для восстановления рынка. АК "АЛРОСА" в III квартале добыла 12,1 млн карат алмазов, но реализовала всего 6,4 млн карат, сообщила компания. Добыча сезонно увеличилась на 24% по сравнению со II кварталом, рост на 15% год к году связан с запуском новых и ростом добычи на существующих месторождениях, поясняет алмазодобытчик. Запасы алмазов "АЛРОСА" за квартал выросли на 36%, до 21,7 млн карат.

Компания также отмечает, что во второй половине III квартала наметилась положительная динамика увеличения объемов продаж алмазного сырья вследствие прохождения острой фазы цикла сокращения запасов.

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%, до 415,75 рубля; дивиденды за первое полугодие - 18,14 рубля на акцию) и "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%, до 116,1 рубля; дивиденды - 2,5 рубля на акцию).

Также просели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

В США индексы накануне снизились из-за слабых данных о розничных продажах (-0,3% в сентябре при прогнозах роста на 0,3%) и опасений относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в октябре, возросла до 90% в среду после публикации статданных по сравнению с 78% во вторник, показали данные CME Group.

Инвесторы также анализировали региональный обзор ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Согласно ему, экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых (slight) до "сдержанных" (modest). Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Рынок продолжил следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

В Азии в четверг преобладала умеренная негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снизились на 0,1%), в Европе отмечается стабилизация (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,2%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. По его словам, Белый дом пока не определился в отношении подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, сообщает South China Morning Post. Министр также сказал, что Китай пока не присылал официальных приглашений американским чиновникам в Пекин для дальнейших переговоров.

Нефть утром в четверг вновь дешевеет, отыгрывая статистику о повышении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $59,06 за баррель (-0,6% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI - $53,08 за баррель (-0,7% и +1% в среду).

На рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты. С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 2%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в четверг в 18:00 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Как отмечает начальник управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, в Сирии продолжается эскалация напряженности, США по-прежнему оказывают давление на своего союзника по НАТО, доходности турецких суверенных еврооблигаций за последние дни поднялись. В центре внимания рынков остается ситуация с пошлинами США против Китая. Также рынки опасаются, что США могут ввести в пятницу пошлины против товаров из ЕС на 7,5 млрд евро.

Кроме китайской темы, рынки уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять неизменной.

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются драйвером для российских биржевых индексов. Компания объявила, что хочет выплатить промежуточные дивиденды в размере 192 рубля на акцию, в перспективе будет направлять 100% FCF акционерам, а также планирует уменьшение уставного капитала на 25 млн акций через выкуп по оферте, отмечает эксперт.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, внешний фон остается нейтральным, а российские индексы подталкивают вверх растущие бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне заявлений об изменениях в политике поощрения акционеров. Цены на нефть не растут, но глобально инвесторы в большей степени обнадежены по сделке США и Китая, а также Великобритании и ЕС. В четверг состоится саммит ЕС по Brexit, и отдельные заявления лидеров союза говорят о том, что есть шанс на заключение соглашения.

Помимо саммита ЕС в четверг выйдет много важных макроотчетов, также в США начнется заседание МВФ и Всемирного банка, в котором примет участие и российская делегация - финансовые лидеры будут обсуждать экономику и денежно-кредитную политику в мире.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ по-прежнему пытается избежать коррекционного падения в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи и начать очередную волну роста с целью движения к историческим максимумам.

Акции "Мосбиржи" (+0,4%, до 94,3 рубля) продолжают отыгрывать решение об увеличении дивидендов и ожидания расширения времени биржевых торгов. Однако при приближении котировок к 98 рублям "лонги" нужно фиксировать. Бумаги Сбербанка закрепляются выше сопротивления 230 рублей, но пока говорить об окончательном пробое рано, бумага не выглядит сильной, и покупать ее с целью движения в район 242 руб. рискованно до тех пор, пока восходящий тренд не проявится более четко.

Начался долгожданный отскок в черных металлургах, даже несмотря на укрепление рубля. Эти бумаги остаются одними из среднесрочных фаворитов рынка из-за сильной просадки в последнее время и в ожидании традиционно щедрых дивидендов, отмечает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский полагает, что слабые розничные продажи в США увеличивают вероятность снижения ставки ФРС.

Несмотря на позитивные новости последних дней, явной эйфории на рынках не наблюдается, и большое число факторов риска по-прежнему сохраняет актуальность. Данные о розничных продажах в США оказали умеренное давление на доходности Treasuries и способствовали росту оценки вероятности снижения ставки Федрезерва на октябрьском заседании с 73% до 84%.

В центре внимания на этой неделе также остается вопрос переговоров по Brexit. По сообщениям СМИ, переговорные группы Британии и ЕС практически согласовали решение, но основной вопрос в том, поддержит ли новый договор британский парламент. Без поддержки Демократической юнионистской партии (DUP) добиться ратификации соглашения будет проблематично, и, вероятно, голосование в британском парламенте состоится уже после пятничного закрытия рынков.

Тема торговых отношений США и Китая также слегка добавляет напряженности после трений по поводу Гонконга. После того, как Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий применение санкций против должностных лиц, ответственных за подрыв основных свобод и автономии Гонконга, китайские власти пригрозили "сильными контрмерами", если закон будет принят. Рост напряженности в этом вопросе в глазах инвесторов в свою очередь уменьшает вероятность договоренности по торговым спорам.

Индекс МосБиржи накануне поднялся к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, однако внешний фон пока не способствует продолжению уверенного роста. В четверг индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2730-2750 пунктов, полагает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+18,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+8,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,9%).

Подешевели ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,9%), бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,463 млрд рублей (из них 2,803 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" и 1,651млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).