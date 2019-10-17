Лукойл рвется в лидеры по дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"

При новой дивидендной политике ИК "Велес Капитал" прогнозирует дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%, говорится в обзоре компании.

В среду, 16 октября, Лукойл объявил об изменении принципа расчета и переходе на полугодичные выплаты дивидендов, что стало вторым за год изменением дивидендной политики компании. Если первый раз новшества носили скорее косметический характер и приводили к незначительному росту дивидендов, то объявленные перемены носят радикальный характер и существенно повышают инвестиционную привлекательность компании, отмечается в обзоре ИК "Велес Капитал".

Согласно новым положениям, дивидендная политика будет опираться на финансовый результат. Ранее компания гарантировала ежегодную индексацию дивидендов на уровень не меньше инфляции в России (то есть примерно 4% и выше) вне зависимости от доходов. По факту в последние несколько лет дивиденды росли на 10-16% в год. Также изменился период, по результатам которого начисляются дивиденды: теперь они будут выплачиваться раз в полугодие, тогда как ранее их платили по итогам 9 месяцев и 4 квартала.

"Новая дивидендная политика предполагает, что на дивиденды будет направляться не менее 100% скорректированного свободного денежного потока, при этом под корректировками стоит понимать вычет из него средств, направляемых на выкуп акций, процентные платежи и затраты на лизинг, - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - Лукойл не планирует привлекать заемные средства на финансирование дивидендных выплат, но допускает выплату спецдивидендов, поэтому мы полагаем, что 100% свободного денежного потока - это целевой устойчивый уровень. Одно из основных отличий новой дивидендной политики от старой заключается в том, что теперь акцент сделан на дивиденды (дивиденды/выкуп 6:1), тогда как последние 1,5 года средства распределялись примерно поровну между программами выкупа и дивидендами".

Согласно расчетам экспертов ИК "Велес Капитал", свободный денежный поток Лукойла по итогам 2019 г. составит $9 млрд. Расчеты приводят к прогнозу скорректированного свободного денежного потока на 2019 г. в размере $3 840 млн. После запланированного погашения 25 млн акций в обращении останется 690 млн акций.; при курсе рубля к доллару 65 руб./$ дивиденды Лукойла по итогам 2019 г. составят 362 руб. на акцию или 172 руб. по итогам II полугодия.

"Таким образом, мы прогнозируем дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%. При прежней дивидендной политике наш прогноз составлял 290 руб. на акцию, а доходность до ралли акций компании находилась на уровне 5,5%", - резюмирует Александр Сидоров.