.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Лукойл рвется в лидеры по дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"
.
17 октября 2019 года 13:11
Лукойл рвется в лидеры по дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"
При новой дивидендной политике ИК "Велес Капитал" прогнозирует дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%, говорится в обзоре компании. В среду, 16 октября, Лукойл объявил об изменении принципа расчета и переходе на полугодичные выплаты дивидендов, что стало вторым за год изменением дивидендной политики компании. Если первый раз новшества носили скорее косметический характер и приводили к незначительному росту дивидендов, то объявленные перемены носят радикальный характер и существенно повышают инвестиционную привлекательность компании, отмечается в обзоре ИК "Велес Капитал". Согласно новым положениям, дивидендная политика будет опираться на финансовый результат. Ранее компания гарантировала ежегодную индексацию дивидендов на уровень не меньше инфляции в России (то есть примерно 4% и выше) вне зависимости от доходов. По факту в последние несколько лет дивиденды росли на 10-16% в год. Также изменился период, по результатам которого начисляются дивиденды: теперь они будут выплачиваться раз в полугодие, тогда как ранее их платили по итогам 9 месяцев и 4 квартала. "Новая дивидендная политика предполагает, что на дивиденды будет направляться не менее 100% скорректированного свободного денежного потока, при этом под корректировками стоит понимать вычет из него средств, направляемых на выкуп акций, процентные платежи и затраты на лизинг, - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - Лукойл не планирует привлекать заемные средства на финансирование дивидендных выплат, но допускает выплату спецдивидендов, поэтому мы полагаем, что 100% свободного денежного потока - это целевой устойчивый уровень. Одно из основных отличий новой дивидендной политики от старой заключается в том, что теперь акцент сделан на дивиденды (дивиденды/выкуп 6:1), тогда как последние 1,5 года средства распределялись примерно поровну между программами выкупа и дивидендами". Согласно расчетам экспертов ИК "Велес Капитал", свободный денежный поток Лукойла по итогам 2019 г. составит $9 млрд. Расчеты приводят к прогнозу скорректированного свободного денежного потока на 2019 г. в размере $3 840 млн. После запланированного погашения 25 млн акций в обращении останется 690 млн акций.; при курсе рубля к доллару 65 руб./$ дивиденды Лукойла по итогам 2019 г. составят 362 руб. на акцию или 172 руб. по итогам II полугодия. "Таким образом, мы прогнозируем дивидендную доходность акций Лукойла по итогам 2019 г. на уровне 6,3%. При прежней дивидендной политике наш прогноз составлял 290 руб. на акцию, а доходность до ралли акций компании находилась на уровне 5,5%", - резюмирует Александр Сидоров.
.
17 октября 2019 года 19:36
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером, что является следствием снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках. читать дальше
.17 октября 2019 года 19:19
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit, подъем сдерживался слабой нефтью на фоне статистики по росту ее запасов в США. читать дальше
.17 октября 2019 года 19:04
Аналитики разошлись в оценке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики, следует из обзоров инвестбанков. Разброс в прогнозах дивидендной доходности по итогам 2020 года с учетом новых правил составляет от 8% до 16%. Один из наиболее оптимистичных... читать дальше
.17 октября 2019 года 18:56
Москва. 17 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 октября 2019 года 18:32
(добавлен текст после 2-го абзаца) Москва. 17 октября. Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная... читать дальше
.17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 17:29
berbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:51
Рассчитываем на формирование курса в диапазоне 63,4-65,7 руб./долл. во второй половине октября - первой половине ноября - БКС
В четверг курсу рублевой валюты удается укрепиться выше 64 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Основным драйвером умеренного укрепления рубля является рыночный risk-on, который сейчас поддерживается новостным фоном по Brexit. Эксперт... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:12
Чувствительность дивидендов "ЛУКОЙЛа" к изменению макроэкономических, регулятивных и операционных параметров повысилась в рамках новой дивидендной политики, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова. В... читать дальше
.17 октября 2019 года 16:00
Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках. читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на иррациональной... читать дальше
.17 октября 2019 года 14:59
Российский фондовый рынок незначительно подрастает на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 17 октября, российский фондовый рынок незначительно подрастает вслед за "зеленеющими" европейскими площадками и на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Так, индекс МосБиржи... читать дальше
.17 октября 2019 года 13:59
Результаты аукциона Минфина в среду свидетельствуют о том, что интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Погашение выпуска ОФЗ с плавающей ставкой купона не привело к всплеску спроса на размещавшиеся вчера 19-летние ОФЗ 26230: спрос составил... читать дальше
.17 октября 2019 года 12:36
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности или чуть ниже, сообщается в обзоре корпорации. Белгородская область (-/-/-) проведет в четверг конкурс по определению ставки первого купона для... читать дальше
.17 октября 2019 года 12:15
"Уралсиб" не исключает понижения ориентира ставки первого купона новых бондов Роснефти в ходе сбора книги заявок
"Уралсиб" считает справедливым ориентир ставки по первому купону новых бондов Роснефти в размере 7,15% годовых, но не исключает его понижения из-за ажиотажа на первичном рынке, говорится в обзоре корпорации. Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) в четверг с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок инвесторов на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.