"Уралсиб" не исключает понижения ориентира ставки первого купона новых бондов Роснефти в ходе сбора книги заявок

"Уралсиб" считает справедливым ориентир ставки по первому купону новых бондов Роснефти в размере 7,15% годовых, но не исключает его понижения из-за ажиотажа на первичном рынке, говорится в обзоре корпорации.

Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) в четверг с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок инвесторов на выпуск серии БО-002Р-09 с офертой через четыре с половиной года, планируется, что объем размещения составит не менее 15 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона не выше 7,15% годовых, что означает доходность к оферте не более 7,35% годовых, а спред к кривой рублевых госбумаг – 90 б.п.

По мнению экспертов "Уралсиба", наиболее близкими по дюрации и ликвидными из обращающихся бондов эмитента являются выпуски БО-002Р-04 и БО-001Р-04, которые предлагают доходность к оферте в начале 2023 года около 7,3% годовых, что означает премию к кривой ОФЗ около 90 б.п., что несколько шире спреда у большинства других госкомпаний, однако исторически рынок всегда требовал для Роснефти чуть повышенную премию.

"Исходя из уровней вторичного рынка бумаг Роснефти справедливым выглядит купон в размере 7,15% годовых, однако учитывая ажиотаж, который мы наблюдаем сейчас на первичном рынке, мы не исключаем понижения объявленного ориентира в ходе сбора книги заявок. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 24 октября", - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева.