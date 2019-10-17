Альфа-банка позитивно оценил объявленные компанией ЛУКОЙЛ промежуточные дивиденды, новую дивидендную политику и уменьшение уставного капитала

Аналитики Альфа-банка позитивно оценили объявленные компанией ЛУКОЙЛ промежуточные дивиденды, новую дивидендную политику и уменьшение уставного капитала, говорится в обзоре инвестбанка.

"16 октября компания ЛУКОЙЛ сделала целый ряд позитивных заявлений, которые, как мы полагаем, сильно улучшили инвестиционную привлекательность компании, - отмечает аналитик Альфа-банка Антон Корыцко. - Самая важная новость касается принятия новой дивидендной политики, в соответствии с которой сейчас на дивидендные выплаты компания будет направлять 100% СДП. Исходя из новой дивидендной политики, промежуточные дивиденды за 2019 г. составят 192 руб. на акцию (против ожидаемых 105 руб. на акцию) при доходности 3,4% (исходя из цены закрытия на 15 октября). Кроме того, совет директоров предложил еще уменьшить уставный капитал путем приобретения 25 млн акций (что соответствует 3,5% от общего количества акций по цене 5 300 руб. за акцию".