Российская валюта остается в тренде остальных валют развивающихся стран - "Нордеа Банк"

Российская валюта в среду умеренно укреплялась в паре с долларом (+0,3%) и осталась практически без изменений в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В целом российская валюта остается в тренде остальных валют развивающихся стран. При этом постепенно начинают действовать и внутренние факторы поддержки в виде приближающегося пика налогового периода (25 октября), а также устойчивого спроса на российские ОФЗ в преддверие дальнейшего смягчения монетарной политики.

Прошедший накануне аукцион по размещению ОФЗ вновь встретил устойчивый спрос в объеме 66 млрд руб., объем размещения составил 35 млрд руб. По мнению экспертов "Нордеа Банка", до конца недели основным фактором риска для рубля выступает предстоящая завтра публикация статистики по росту ВВП в Китае в третьем квартале.

"В остальном новостной фон остается минимальным за исключением продолжающихся переговоров по Brexit, которые в нашем базовом сценарии вряд ли приведут к выходу Великобритании из ЕС до 31 октября, как предполагают текущие договоренности", - заключают аналитики банка.