17 октября 2019 года 10:26
Изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга незначительные
Москва. 17 октября. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,07-64,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,09 руб./$1 (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,91 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 2 копейки к уровню закрытия среды, до 67,16 рубля.
Доллар при этом оказался на 25,55 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 14,03 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга связаны с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, с одной стороны, и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, с другой стороны.
Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг утром на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов топлива в США за минувшую неделю. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,91% - до $58,88 за баррель. В среду их цена выросла на 1,16%, составив на закрытие $59,42 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,95% - до $52,95 за баррель.
Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с фев аля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд. Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
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17 октября 2019 года 19:36
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17 октября 2019 года 17:29
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17 октября 2019 года 16:51
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Москва. 17 октября. Доллар США немного снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем; рубль остается относительно стабильным к бивалютной корзине благодаря росту "аппетита к риску" на мировых рынках. читать дальше
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17 октября 2019 года 15:45
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