Баланс рисков в паре доллар/рубль несколько смещен в сторону повышательных - Промсвязьбанк

Фундаментально рубль локально переоценен, соответственно, баланс рисков в паре доллар/рубль несколько смещен в сторону повышательных, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

"Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб/долл., - указывает эксперт банка. - Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. В среднесрочной перспективе считаем, что повышательные риски в паре превалируют".