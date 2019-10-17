Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением, давление на рынок оказали слабые данные о розничных продажах в США и опасения относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Опубликованная в среду статистика за сентябрь показала первое за семь месяцев снижение розничных продаж в США. По данным министерства торговли, они сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты же в среднем ожидали роста на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в октябре, возросла до 90% в среду после публикации статистики по рознице, по сравнению с 78% во вторник, показали данные CME Group. Инвесторы также анализировали обзор ФРС "Бежевая книга", согласно которому, экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых до "сдержанных". Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка немного снизился и составлял 159,77 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,66%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:59 МСК снизилось на 0,32%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,77%.

В среду министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. По его словам, Белый дом пока не определился насчет повышения пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, сообщает South China Morning Post. Министр также сказал, что Китай пока не присылал официальных приглашений американским чиновникам в Пекин для дальнейших переговоров.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг на данных о резком росте товарных запасов в США за минувшую неделю. На рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,96% - до $58,85 за баррель. В среду их цена выросла на 1,16%, составив на закрытие $59,42 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,99% - до $52,92 за баррель.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался пятую неделю подряд. Запасы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,286 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,437 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,1% и составил 107,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 639,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+1,1%), "Роснефть БО-03" (+0,54%) и "РЖД-001P-01R" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,2%), "Транснефть-001P-08" (-0,2%) и "Газпром БО-23" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-Лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,84% годовых. Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. Предварительная дата техразмещения - 23 октября. Бонды размещаются в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 7,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,98% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату выплаты последнего, 12-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 16 октября. Техразмещение предварительно запланировано на 24 октября.

АО "Роснано" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-03 на уровне 7,7% годовых, объем размещения - 12 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 24 октября. Облигации серии БО-002Р-03 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) увеличило объем размещения выпуска облигаций серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,38% годовых. Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 16 октября. Предварительная дата техразмещения - 25 октября.

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует 18 октября начать размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-38 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 6,7% годовых, купоны полугодовые. Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,2% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.