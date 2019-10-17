Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением, давление на рынок оказали слабые данные о розничных продажах в США и опасения относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Опубликованные в среду статистические данные указали на падение розничных продаж в США впервые за 7 месяцев.

Розничные продажи в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Падение было отмечено впервые с февраля. Эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж в США в сентябре на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Один из основных показателей рецессии - снижение розничных продаж три месяца подряд, так что сегодня экономике был нанесен первый удар", - сказал главный экономист MUFG Крис Рапки, которого цитирует MarketWatch.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в октябре, возросла до 90% в среду после публикации статданных по сравнению с 78% во вторник, показали данные CME Group.

Инвесторы также анализировали региональный обзор ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Согласно ему, экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых (slight) до "сдержанных" (modest). Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Рынок продолжил следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

Акции Bank of America подорожали на 1,48%. Второй по величине активов банк США сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года из-за списаний, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг General Motors увеличилась на 1,08% на новостях о том, что руководство компании и профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключили предварительное соглашение, касающееся нового трудового договора.

Бумаги MGM Resorts International потеряли 1,6%. Компания сообщила о продаже двух казино в центре Лас-Вегаса, включая знаменитый отель-казино Bellagio, в рамках двух отдельных сделок.

Акции United Airlines Holdings прибавили в цене 2,07%. Холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, отчиталась о превысившей ожидания прибыли в третьем квартале и улучшила прогноз на 2019 год в целом благодаря росту спроса на воздушные перевозки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 22,82 пункта (0,08%) - до 27001,98 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,99 пункта (0,2%), составив 2989,69 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 24,52 пункта (0,3%) - до 8124,18 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. По его словам, Белый дом пока не определился в отношении подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, сообщает South China Morning Post. Министр также сказал, что Китай пока не присылал официальных приглашений американским чиновникам в Пекин для дальнейших переговоров.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка слабо снизился и составлял 159,77 пункта.

Японский индексй Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,08%, в то время как Topix снизился на 0,36%.

В число лидеров снижения входят акции автопроизводителя Toyota Motor (-0,9%) и телекоммуникационной NTT DoCoMo (-0,9%). Между тем дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%), интернет-компании Rakuten (+2%), производителя бытовой электроники Sony (+2%), а также телекоммуникационной группы SoftBank (+1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,66%.

Рыночная стоимость страховщика AIA Group на торгах в Гонконге поднимается на 1,1%.

При этом цена бумаг Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), оператора Гонконгской фондовой биржи, снижается на 0,3%, биотехнологической Sino Biopharm - на 1,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 0,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:59 МСК снизилось на 0,32%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 2,1%.

Цена акций автопроизводителя Kia Motors опустилась на 1,6%, LG Electronics - на 2,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,77%.

В лидерах падения бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto, потерявшие соответственно 3,3% и 2,9%.

Безработица в Австралии в сентябре снизилась до 5,2% по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Аналитики полагают, что этот факт может стать лишним поводом для очередного снижения процентных ставок в стране.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания 1 октября уменьшил ключевую ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низких 0,75% годовых. Она была снижена уже в третий раз с июня, поскольку ЦБ стремится поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков.

Ранее глава RBA Филип Лоу заявлял, что намерен снижать ставку, чтобы подтолкнуть экономику страны к росту, достаточному для снижения безработицы до 4,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю.

При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на $0,47 (на 0,79%) - до $58,95 за баррель. В среду их цена выросла на $0,68 (на 1,16%), составив на закрытие $59,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,99%) - до $52,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,55 (на 1,04%) - до $53,36 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 2,4%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% - до 444,7 юаня за баррель. Таким образом, она снижается третий день подряд.