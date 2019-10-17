Ожидаем в четверг консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 2730-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом на 1,1% по индексу МосБиржи отчасти на корпоративных событиях (принятие новой дивидендной политики в Лукойле), сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Индекс МосБиржи забрался к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, однако внешний фон пока не способствует продолжению уверенного роста. На сегодня в базовом сценарии ориентируемся на консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 2730-2750 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов Алросы и X5 Retail Group за 3 квартал, а также дивидендные отсечки в акциях Газпром нефти и Распадской", - отмечает эксперт банка.