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16 октября 2019 года 19:43

Рубль чуть укрепляется к доллару, но немного теряет к евро, отыгрывая динамику рынка Forex

Москва. 16 октября. Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером; изменения курса рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 64,1425руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,035 руб./EUR1, подорожав на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 2,3 копейки - до 67,245 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление курса рубля к доллару, отмечаемое в среду вечером, связано как с негативной динамикой "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex, так и с наметившимся улучшением ситуации на нефтяных площадках после двух дней падения. Нефтяной рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг (по прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд). Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 1,12% - до $59,40 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже поднимаются на 1,27 % - до $53,55 за баррель.

Несмотря на рост котировок, нефтяной рынок остается под давлением как из-за прогнозов ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и из-за сомнений в способности США и Китая урегулировать торговые споры. Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%. Падение было отмечено впервые с февраля. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Неожиданное сокращение розничных продаж в сентябре показывает, что потребительский сектор, являвшийся главным двигателем экономического подъема в США в последние месяцы, дает трещину. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре снизились на 0,1% после повышения на 0,2% месяцем ранее, показатель без учета автомобилей и топлива не изменился по сравнению с августом, когда он вырос на 0,4%.

"Сегодня российский рубль демонстрирует плавное укрепление к доллару благодаря опубликованной в США статистике о розничных продажах. Данные за сентябрь оказались хуже ожиданий аналитиков, что в итоге привело к снижению курса доллара на мировом рынке Forex, что в свою очередь оказало поддержку рублю и на внутреннем рынке. Кроме того, на руку игрокам на повышение курса нацвалюты сегодня была и динамика цен на нефть, хотя в целом колебания нефтяных котировок в последнее время проходят в достаточно узком ценовом диапазоне под отметкой $60 за баррель Brent", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, первая половина среды выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение. В утренние часы рубль пребывал под давлением слабого "аппетита к риску" на развивающихся рынках. Начав день с ослабления, рубль опускался в паре с долларом до отметки в 64,45 руб./$1. Однако впоследствии ситуацию для валют emerging markets улучшила негативная статистика из США. В частности, слабые данные по розничным продажам мгновенно скорректировали доллар против основных валют на Forex. В результате на российском рынке американская валюта также растеряла все дневное преимущество и к вечеру торговалась уже в минусе. В паре "евро-рубль" наблюдалась несколько иная ситуация. Дневной максимум по паре был достигнут еще в утренние часы, когда европейская валюта была близка к уровню 71,15 руб./EUR1. В дальнейшем курс евро корректировался вниз под влиянием данных о замедлении инфляции в еврозоне и оказался во второй половине дня в диапазоне 70,75-70,80 руб./EUR1. Однако к вечеру европейская валюта вновь вышла в плюс в паре с рублем, следуя за динамикой рынка Forex, где евро укрепил позиции против слабеющего доллара.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, рискованные активы сейчас находятся под давлением из-за напряженности между США и КНР. Китай пообещал ответные меры, если Конгресс США примет закон, поддерживающий оппозицию в Гонконге. Этот законопроект уже одобрила Палата представителей, причем его поддержали и демократы, и республиканцы. Тем не менее, спрос нерезидентов на сегодняшних первичных аукционах ОФЗ оказал поддержку российской валюте.

На первом аукционе Минфину удалось разместить 20-летние ОФЗ серии 26230 на сумму 29,616 млрд рублей по номиналу при спросе 46,025 млрд рублей. Средневзвешенная цена и цена отсечения на аукционе составили 109,31% от номинала, что соответствует доходности 6,94% годовых. На втором аукционе Минфин разместил инфляционные облигации серии 52002 на сумму 5,355 млрд рублей по номиналу при спросе 20,037 млрд рублей и объеме предложения 5,355 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,7 раза. Средневзвешенная доходность составила 3,46% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 октября на 9,07 копейки, до 64,3455 руб./$1, и поднял курс евро на 20,3 копейки, до 71,0503 руб./EUR1. Рост официальных курсов произошел благодаря тому, что в первые три часа торгов на "Московской бирже" доллар и евро подрастали, и их снижение наметилось лишь после 13:00 МСК.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду по отношению к предыдущему дню на 5,31 копейки и составил 64,2976 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 7,44 копейки, опустившись до 64,278 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 927,917 млн, из которых $595,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 332,346 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 5,89 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9629 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился всего на 0,1 копейки и составил 70,9184 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR607,403 млн, из которых EUR135,7 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR471,703 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) немного снизились в среду, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 1 базисный пункт и составила 7,12% годовых, а ставка по кредитам на семидневный срок остались на уровне вторника - 7,14% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев также не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 7,10% и 7,24% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца выросла на 2 базисных пункта - до 7,17% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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