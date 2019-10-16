Цены евробондов РФ плавно подрастают в среду вслед за UST на ожиданиях дальнейшего снижения ставки ФРС

Москва. 16 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 8 базисных пунктов и составила 114,03% от номинала, что соответствует доходности 2,845% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 6 базисных пунктов, составив 100,83% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,59% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 пункта и составил 125,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,27% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,08% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 11 пунктов, поднявшись до 123,22% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,04% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 109,25% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,185% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 109,24% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 2,385% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила около 119% от номинала (доходность - 4,10% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 базисных пунктов, до 106,57% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,275% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют плавный рост, что транслируется в снижение доходностей в среднем на 1-2 базисных пункта. Аналогичную динамику показывает и долларовый бенчмарк - десятилетние US Treasuries теряют в доходности 2 базисных пункта. Формированию тенденции к снижению процентных ставок американских казначейских обязательств способствовала публикация в США данных о розничных продажах, которые оказались хуже ожиданий рынка. Таким образом, это привело к росту вероятности очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании. Кроме того, накануне МВФ опубликовал обновленный прогноз на текущий и 2020 год, в котором были снижены темпы роста как мировой, так и американской экономики, что также выступает одним из факторов для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики американским регулятором", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%. Падение было отмечено впервые с февраля. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Неожиданное сокращение розничных продаж в сентябре показывает, что потребительский сектор, являвшийся главным двигателем экономического подъема в США в последние месяцы, дает трещину. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре снизились на 0,1% после повышения на 0,2% месяцем ранее, показатель без учета автомобилей и топлива не изменился по сравнению с августом, когда он вырос на 0,4%.