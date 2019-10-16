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16 октября 2019 года 19:20

Рынок акций РФ в среду поднялся к уровням 2,5-недельной давности на нефти и бумагах "ЛУКОЙЛа"

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся к уровням 2,5-недельной давности по индексам на фоне вернувшейся к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; локомотивом роста выступили обновившие максимум с апреля акции "ЛУКОЙЛа" на новостях о дивидендах и выкупе бумаг с рынка по оферте.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2744,35 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1347,43 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 64,15 рубля (-0,13 рубля).

Акции НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) подорожали до 5710 рублей (+1,9%), при этом бумаги лидировали на бирже по оборотам торгов - на сделки с ними пришлось более 21,8 млрд рублей (рекорд с мая).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 192 рубля на акцию, реестр акционеров под выплаты будет закрыт 20 декабря.

Кроме того, внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" 3 декабря рассмотрит вопрос о дивидендах и уменьшении уставного капитала - компания планирует оферту на выкуп 25 млн акций, цена выкупа составит 5,3 тыс. рублей за штуку.

"ЛУКОЙЛ" также сообщил, что будет направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока. НК также отмечает, что действовавшая ранее дивидендная политика "ЛУКОЙЛа" не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на внешние ограничения, в частности, ОПЕК+.

Также в среду выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Мосбиржи" (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%).

Просели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7% и -0,7% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%).

В США индексы во вторник обновили максимумы более чем за три недели на фоне преимущественно оптимистичных финотчетов компаний (у банков JPMorgan и Citigroup, а также у компаний UnitedHealth Group и Johnson & Johnson показатели чистой прибыли и выручки в третьем квартале превзошли прогнозы. Исключением из оптимистичных отчетов стали данные Goldman Sachs, который снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%).

В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

Агентство Bloomberg сообщило во вторник со ссылкой на источники, что Великобритания и Европейский союз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), в Европе также нет единого вектора (FTSE просел на 0,6%, DAX растет на 0,3%), стабилизируется Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

В США в среду вышли слабые статданные по розничным продажам за сентябрь: показатель сократился на 0,3% впервые за 7 месяцев, тогда как эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, нефть в среду вечером вернулась к восходящей коррекции; цена Brent к 18:50 МСК превысила на $0,3 уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,54 за баррель (+1,4% и -1% накануне), декабрьская цена WTI - $53,68 за баррель (+1,5% и -1,5% во вторник).

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг (выход статистики сместился на день позже обычного из-за выходного в понедельник). По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Негативное влияние на рынок ранее оказали прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, а также сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

По словам начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил новые принципы дивидендной политики, согласно которой нефтяная компания планирует направлять на дивиденды 100% скорректированного свободного денежного потока. Это стало отличным сюрпризом для инвесторов: теперь дивидендная доходность по акциям "ЛУКОЙЛа" может приблизиться к двузначной, что, скорее всего, станет лучшим ориентиром в нефтегазовой отрасли. Изменение дивидендной политики может стать сильным позитивным фактором в долгосрочной перспективе. Краткосрочно цены могут подняться в диапазон 6-6,3 тыс. рублей за акцию.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, в среду выросли акции "Детского мира" на квартальном отчете, подорожали бумаги сталелитейных компаний на экспертных прогнозах роста внутреннего спроса на сталь по итогам года. Акции "ЛУКОЙЛа" выросли на дивидендных новостях - промежуточные выплаты НК составят 192 руб. против 95 руб. годом ранее.

На глобальных рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. В Европе рост забуксовал на фоне противоречивого новостного фона по соглашению ЕС и Великобритании. Накануне европейские рынки выросли на сообщениях СМИ о том, что Джонсон пошел на уступки в таможенных вопросах и границе в Ирландском море, на что отказывалась идти предыдущий премьер-министр Тереза Мэй, и соглашение может быть опубликовано уже в среду. Однако вероятность прохождения через парламент такого соглашения ставится инвесторами под сомнение.

Накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард подтвердил свою позицию о сохранении рисков для американской экономики и вероятности более значимого ее замедления, что потребует очередных стимулирующих действий ФРС. В среду ожидается выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, а также публикация "Бежевой книги". Последний день торговались с дивидендами акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (выплаты - 18,14 руб. на акцию), отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, индекс МосБиржи вошел в зону 2730-2750 пунктов, откуда может сформироваться восходящий тренд, хотя этому препятствует дефицит свежих драйверов.

Внешний фон остается неоднозначным. Внешние фондовые площадки выросли, но Brent продолжает пока торговаться ниже $60 за баррель - эта неуверенность сырья вызвана ожиданиями сокращения глобального спроса. МВФ накануне ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году (в апреле соответствующие прогнозные оценки фонда составляли 3,3% и 3,6%). Таким образом, на текущий год фонд дал самый худший прогноз за последние 11 лет. Набор глобальных рисков остается широким - это Brexit, торговый "фронт" Вашингтона с ЕС, угроза дефолта Аргентины, кризис в Гонконге.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на американских биржах поддерживались лучшими, чем ожидалось, квартальными результатами Bank of America. С другой стороны, поддержка властями США позиции протестующих в Гонконге создает риски увеличения напряженности в отношениях с КНР.

На биржах Европы торги проходили на умеренно оптимистичной ноте на фоне перспектив заключения сделки по Brexit в ближайшие дни. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о возможном подписании соглашения уже в четверг, но подчеркнул непредсказуемость британской стороны.

Нефть к вечеру ускорила рост в рамках коррекции. Согласно средним ожиданиям, отчет Минэнерго США покажет увеличение запасов "черного золота" всего на 1,4 млн баррелей - чуть ниже роста предыдущей недели. Основные краткосрочные сопротивления для котировок остаются на уровнях $60,9 за баррель Brent и $55 за баррель WTI.

Индексы МосБиржи и РТС преодолели верхние границы краткосрочных диапазонов, превысив уровни 2740 и 1340 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Игроки на повышение, таким образом, получили весьма позитивный технический сигнал, указывающий на возможное возвращение индексов в район максимумов с сентября (2800 и 1400 пунктов соответственно). Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2725-2760 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+16,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,8%)," Транснефти" (+7,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,2%) и выросли бумаги "Детского мира" (+3%, до 93,96 рубля) на фоне выхода неплохого квартального отчета.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) в третьем квартале 2019 года увеличил консолидированную выручку на 19,3% в годовом выражении (до 34 млрд рублей). LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов) выросли на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и размера среднего чека на 1%, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой второго квартала (рост консолидированной выручки на 16,3% и LfL-продаж на 6,7%) в третьем квартале ритейлер ускорил рост. По итогам девяти месяцев выручка "Детского мира" увеличилась на 17,3% (до 89,8 млрд рублей), сопоставимые продажи выросли на 8,2% на фоне роста трафика на 8,8% и среднего чека на 0,5%.

Подешевели ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,834 млрд рублей (из них 9,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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