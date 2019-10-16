Слабые данные по розничным продажам в США мгновенно скорректировали доллар против основных валют на forex - ИК "Велес Капитал"

В среду первая половина дня выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В утренние часы рубль пребывал под давлением слабого аппетита к риску на развивающихся рынках. Начав день с ослабления, уже после 12:00 рубль опускался в паре с долларом до отметки в 64,45.

Однако впоследствии ситуацию для валют EM улучшила негативная статистика из США. В частности, слабые данные по розничным продажам мгновенно скорректировали доллар против основных валют на forex. В результате на российском рынке американская валюта также растеряла все дневное преимущество и к вечеру торговалась уже в минусе.

"В паре евро/рубль наблюдалась несколько иная ситуация, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Дневной максимум по паре был достигнут еще в утренние часы, когда европейская валюта была близка к уровню 71,15 руб. В дальнейшем курс евро корректировался под влиянием данных о замедлении инфляции в еврозоне и оказался во второий половине дня в диапазоне 70,75-70,80 руб. Однако к вечеру единая европейская валюта вновь восстановила равновесие в паре с рублем, следуя за динамикой рынка forex, где евро укрепил позиции против слабеющего доллара".