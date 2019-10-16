Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 8%

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Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре, повышение прогнозной стоимости акций "Мосбиржи", рассчитанной аналитиками Raiffeisenbank, было вызвано понижением безрисковых ставок.

Эксперты позитивно оценивают новую дивидендную политику биржи. По их мнению, она нивелирует дивидендные риски и, наконец, открыто привязывает дивиденды к свободному денежному потоку (минус рост регуляторного капитала и резервов), убирая неопределенность.

По итогам текущего года, скорее всего, ожидается сохранение 90% (от чистой прибыли) коэффициента дивидендных выплат, что эквивалентно дивидендной доходности около прошлогоднего уровня 8,4% и выше среднерыночной доходности в размере 7%, считают аналитики.

"При этом в следующем году не ожидается временных негативных эффектов 2019 года (а именно дополнительного капитала организаторов торгов в размере 5 млрд рублей и 2,4 млрд рублей по резерву за утраченное зерно), за счет чего дивидендная доходность за 2020 год может вырасти до 10-11% (даже при небольшом росте регуляторного капитала)", - пишут они.

По мнению экспертов, хотя стратегия "Мосбиржи" также указывает на возможности двухзначного роста комиссий в 2020-2024 годах, эффект на свободный поток и дивиденды может быть не совсем однозначным и даже компенсирован ростом операционных расходов. Они обращают внимание на дивидендный потенциал акций "Мосбиржи" даже при отсутствии роста свободного денежного потока. Более того, целевое замещение процентного дохода более стабильным комиссионным, скорее всего, станет дополнительным позитивным фактором и снизит в оценке акций "Московской биржи" дисконт к глобальным компаниям-аналогам, подчеркивают аналитики.