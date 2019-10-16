Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС - Альфа-банк

Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС, отмечается в обзоре Альфа-банка. С начала этого года настрой денежных властей США претерпел значительные изменения – если изначально рынки опасались возможного продолжения в повышении процентной ставки США, то с лета ФРС уже дважды понизила ставку и рынки ожидают, что 30 октября ФРС анонсирует еще одно снижение на 25 бп., указывает главный экономист инвестбанка Наталия Орлова.

Вероятность этого снижения сейчас оценивается рынком в 72%. Экономический рост при этом остается на уровне около 2%, а инфляция также колеблется у значения 1,7% г/г по итогам августа. По мнению Наталии Орловой, проблема заключается в том, что, снижая ставку, ФРС своими действиями нейтрализует негативный эффект торговой войны, инициированной Д.Трампом, и в итоге увеличивает его шансы на переизбрание в 2020 году.

"С другой стороны, сохранение жесткой политики с целью сберечь потенциал снижения ставки на будущее также выглядит рискованным – президент США может либо усилить давление на руководство ФРС, делая его решения более политизированными, либо же ФРС действительно может усугубить ситуацию в экономике, что потом потребует более радикального монетарного смягчения". - отмечает эксперт Альфа-банка.

И если растущая вероятность импичмента является хорошей новостью для участников торгового конфликта, так как заставляет как минимум отложить его эскалацию на неопределенный срок, то для ФРС это, по мнению специалиста Альфа-банка, вряд ли принесет облегчение – в условиях политического конфликта Д.Трамп может с удвоенной силой обрушиться на ФРС в поисках виновного в случае замедления экономики.

Ряд американских экспертов указывают на то, что такой расклад связывает ФРС руки при оценке реального положения дел и реальных последствий торговый войн – нежелание идти на конфликт с Д.Трампом вынуждает главу ФРС занимать сдержанную позицию в своих выступлениях. "При этом очевидно, что если бы ФРС высказывалась более активно по оценке последствий торговых войн, то эти оценки нашли бы отражение в изменении политического расклада в США. Действия ФРС 30 октября будут важным индикатором того, готово ли руководство ФРС выйти за рамки достаточно беззубой риторики последних месяцев", - заключает Наталия Орлова.