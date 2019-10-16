После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB

Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут ли потребители поддержать экономический рост в США в условиях, когда появляется все больше признаков его замедления. Ключевыми факторами, влияющими на восприятие риска, будут новости по Brexit и торговому противостоянию США и Китая.

"После выхода данных по розничным продажам, которые, по нашим прогнозам, снизятся в соответствии с ожиданиями, баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0", - полагает Михаил Шейбе.