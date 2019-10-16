На настроения инвесторов в среду могут повлиять данные по розничным продажам в США - Банк "Санкт-Петербург"

Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США на снижающемся аппетите к риску, при этом рубль остается сравнительно стабильным, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом - вчера выплачивались страховые взносы (620 млрд руб. по нашим оценкам), сообщается в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Аналитики банка ожидают, что в ближайшие дни курс рубля будет оставаться в диапазоне 64,2-64,7 руб./$. На настроение инвесторов может повлиять макроэкономическая статистика США, в частности, публикуемые в среду данные по розничным продажам.