Рынок акций РФ утром поднялся к 2730п по индексу МосБиржи во главе с ЛУКОЙЛом

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ утром в среду поднялся в район 2730 пунктов по индексу МосБиржи на фоне локального улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря неплохому старту сезона квартальных отчетов в США и прогрессу в процессе Brexit в Европе; локомотивом подъема и лидерами по оборотам выступают бумаги "ЛУКОЙЛа" в ожидании совета директоров НК, где в среду может быть решен вопрос о промежуточных дивидендах.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2729,37 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1335,97 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 64,37 рубля (+0,1 рубля).

Акции НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) подорожали до 5647 рублей (+0,8%) - максимум с апреля, объем торгов превысил 2,673 млрд рублей.

Также выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +1,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

В США индексы во вторник обновили максимумы более чем за три недели на фоне преимущественно оптимистичных финотчетов компаний.

У банков JPMorgan и Citigroup, а также у компаний UnitedHealth Group и Johnson & Johnson чистые прибыли и выручки в третьем квартале превзошли прогнозы. У банка Wells Fargo чистая прибыль сократилась на 23%, однако выросла выручка. Исключением из оптимистичных отчетов стала статистика Goldman Sachs - банк снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

Агентство Bloomberg сообщило во вторник со ссылкой на источники, что Великобритания и Европейский союз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), в Европе отмечается стабилизация (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть утром в среду после локальной коррекции возобновила снижение; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 15 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,65 за баррель (-0,2% и -1% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,84 за баррель (-0,1% и -1,5% во вторник).

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг (выход статистики сместился на день позже обычного из-за выходного в понедельник). По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, возможность повышения на рынке акций остается в силе, но о завершении фазы консолидации по индексу РТС говорить преждевременно. В среду некоторое улучшение обстановки на рынках в целом может быть вызвано оптимизмом в отношении перспектив Brexit: риторика ЕС смягчилась, соглашение с Великобританией может быть заключено в ближайшее время (переговоры между представителями Великобритании и ЕС продолжатся в среду).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, старт сезона корпоративной отчетности в США пока складывается лучше ожиданий, также настроения улучшает прогресс в переговорах Великобритания-ЕС по вопросу Brexit.

Финрезультаты JPMorgan, Citigroup, BlackRock, Johnson & Johnson сумели превзойти ожидания рынка и по показателям выручки, и по прибыли (из крупных компаний результаты в негативном ключе представил только Goldman Sachs). Из индекса S&P 500 отчиталось пока всего 35 компаний, и показатели 29 из них сумели превысить уровни консенсус-прогноза по прибыли. Консенсус-прогнозы ведущих информационных агентств в преддверии сезона отчетности предполагали снижение показателей прибыли на акцию в среднем для индекса S&P 500 на 3-4%, поэтому отчасти это, возможно, говорит о несколько заниженных ожиданиях.

Вторым позитивным драйвером для рынка стал прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС. По сообщению Bloomberg, стороны урегулировали большинство разногласий, и представители всех стран ЕС вызваны на заседание в Брюсселе в среду, где может быть объявлено о соглашении. Однако после этого премьер-министру Британии Джонсону еще предстоит добиться от своего парламента ратификации этого соглашения, в чем пока на данный момент нет полной уверенности. В любом случае прогресс в переговорах пока способствует улучшению риск-аппетита, что особенно проявляется в британских активах (фунт достиг отметки $1,28 - максимум с мая).

Из негативных новостей можно отметить обновленный прогноз МВФ. Второй фактор риска - новая волна локального ухудшения в отношениях США-Китай, когда источники СМИ сообщают о сложностях для Китая в объемах покупки американской сельскохозяйственной продукции в необходимом для сделки размере без снятия ряда действующих пошлин. В совокупности эти факторы заметно сдерживают оптимизм на рынках, считает Поддубский.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи закрепился выше 2700 пунктов, тем самым временно отложив сценарий коррекции с целью движения в район 2600 пунктов.

Основным драйвером рынка выступают акции "ЛУКОЙЛа" в ожидании заседания совета директоров компании в среду, на котором будет решен вопрос о дивидендах за 9 месяцев. По факту публикации решения может быть еще один "задерг" вверх, но потом велика вероятность фиксации прибыли.

Продолжают подъем акции "Мосбиржи" на новостях о дивидендной политике (биржа обещает направлять на выплаты весь свободный денежный поток) и планах увеличения времени торгов, что приведет к росту выручки биржи. В отличие от "ЛУКОЙЛа", в акциях "Мосбиржи" потенциал роста еще отыгран не полностью.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) (229,9 рубля) продолжают тестировать сопротивление 230 рублей, но закрепления выше пока не происходит, чтобы начать движение в район 242 рублей.

В целом, российский рынок акций продолжит оставаться в боковике, но риски снижения сохраняются из-за слабости нефти, для которой будут важны свежие статданные по ее запасам в США. Рынок ждет пятый подряд рост показателя Минэнерго, на этот раз на 1,4 млн баррелей, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США старт сезона квартальных отчетов начался неплохо, а в Китае подтвердили достигнутые в пятницу торговые договоренности с США (подписание соглашения США-КНР должно состояться в ноябре).

Тем не менее, торговый вопрос по-прежнему окутан высокой долей неопределенности: СМИ сообщают, что Китаю будет сложно выполнить обязательства по закупке американской сельскохозяйственной продукции без отмены импортных пошлин, поэтому в КНР ожидают этого шага от США.

В Европе инвесторы воодушевлены возросшими шансами достижения соглашения по Brexit уже до конца текущей недели. Великобритания продолжает активные переговоры с ЕС, и стороны отмечают прогресс и уменьшение числа разногласий.

Индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках краткосрочных диапазонов 2685-2735 и 1300-1340 пунктов соответственно, для пробития верхних границ сил у "быков" пока не хватает. Обстановка на мировых фондовых площадках хотя и стала более оптимистичной, все еще остается напряженной. В середине недели зарубежные инвесторы сконцентрируются на макроэкономических данных и новых квартальных отчетностях, в то время как у рынка РФ пока нет веских драйверов для выхода из "боковика", считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,7%) и выросли бумаги "Детского мира" (+1,9%) на фоне выхода неплохого квартального отчета.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) в третьем квартале 2019 года увеличил консолидированную выручку на 19,3% в годовом выражении (до 34 млрд рублей). LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов) выросли на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и размера среднего чека на 1%, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой второго квартала (рост консолидированной выручки на 16,3% и LfL-продаж на 6,7%) в третьем квартале ритейлер ускорил рост.

По итогам девяти месяцев выручка "Детского мира" увеличилась на 17,3% (до 89,8 млрд рублей), сопоставимые продажи увеличились на 8,2% на фоне роста трафика на 8,8% и среднего чека на 0,5%.

Подешевели бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-1,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,912 млрд рублей (из них 1,357 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).