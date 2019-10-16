"ВТБ Капитал" убрал из топ-листа на покупку акции ЛУКОЙЛа, добавив в него ADR МТС и акции Аэрофлота

"ВТБ Капитал" убрал акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем американские депозитарные расписки (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и акции "Аэрофлота" были в этот топ-лист добавлены.

Как говорится в обзоре, по оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", потенциал роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" в краткосрочной перспективе ограничен, так как в текущей рыночной стоимости этих бумаг весь позитив, вызванных объявлением новой программы buyback, почти учтен.

В связи с этим эксперты исключили акции "ЛУКОЙЛа" из топ-бумаг на покупку.

"За последние несколько дней акции "ЛУКОЙЛа" резко выросли в цене, несмотря на негативную динамику нефтяных котировок, из чего мы делаем вывод, что новая оферта на выкуп в основном учтена рынком. Не видя потенциала для дальнейшего роста стоимости акций в краткосрочной перспективе, мы исключаем их из портфеля наиболее привлекательных акций", - говорится в обзоре.

ADR МТС и акции "Аэрофлота", напротив, имеют потенциальные катализаторы роста котировок, что обеспечило им место в списке наиболее привлекательных в настоящее время бумаг.

"Дивидендная политика МТС предусматривает выплату дивидендов в размере как минимум 56 рублей на ADR за календарный год. Мы включаем ADR МТС в портфель наиболее привлекательных акций при цене $8,34 за штуку, предполагающей дивидендную доходность на 12-месячном горизонте как минимум в 10%. Исторически ADR компании торговались с премией к обыкновенным акциям, пока в феврале этого года компания не объявила о начале пересмотра своей стратегии на рынке акций и структуры их листинга. Однако, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на основного акционера АФК "Система" (MOEX: AFKS), в итоге материнский холдинг отказался от делистинга ADR МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи. В результате можно ожидать увеличения премии в оценки рынком ADR к обыкновенным акциям", - пишут аналитики.

Эксперты инвестбанка отмечают, что по темпам роста пассажиропотока группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) опередила российский сектор авиаперевозок. Кроме того, на финансовых результатах "Аэрофлота" за третий квартал 2019 года позитивно отразилось снижение цен на топливо. При этом аналитики считают, что риск негативного эффекта в случае повышения цен на топливо ограничен, поскольку на второе полугодие 2019 года компания захеджировала 70% закупок топлива, что представляет собой около 50% совокупного потребления топлива группой.

"Президент Путин заявил о необходимости компенсировать "Аэрофлоту" затраты на покупку топлива в 2018 году. Механизм и размер такой компенсации пока не объявлены, но по информации агентства "Интерфакс", ее сумма может составить 25,9 млрд рублей. На наш взгляд, это может послужить дополнительным фактором повышения стоимости акций компании. Учитывая недавнее отставание акций от рынка на новостях об аресте замдиректора компании, мы полагаем, что в преддверии публикации финансовой отчетности по МСФО за третий квартал, ожидаемой в конце ноября, может произойти переоценка их стоимости рынком. В связи с этим вы включаем акции "Аэрофлота" в портфель наиболее привлекательных акций при цене в 103,20 рубля за штуку", - говорится в обзоре.