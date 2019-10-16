Оптимизм по Brexit и обещания бюджетного стимулирования в Германии повышают риски для RUB в паре с EUR - "Нордеа Банк"

Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах и в начале сегодняшних торгов находится в районе отметки 64.4 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В отсутствие поводов для существенного улучшения аппетита к рисковым активам у рубля, по мнению экспертов банка, пока нет предпосылок для устойчивого возврата ниже отметки 64 в паре с долларом.

В паре с европейской валютой риски ослабления умеренно возросли, поскольку готовность поддержать немецкую экономику бюджетными мерами может ограничить давление на европейскую валюту на глобальных площадках.