На развивающихся рынках настроения слегка ухудшились - Росбанк

На развивающихся рынках настроения слегка ухудшились, говорится в комментарии Росбанка. Несмотря на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, обеспокоенность инвесторов вызвало заявление Конгресса США о желании утвердить закон о демократии Гонконга, что вызвало резкую реакцию с китайской стороны - Китай готов ввести жесткие ответные меры в случае утверждения закона. На этом фоне китайский юань сегодня утром торгуется в более высоком диапазоне 7,09-7,10 против доллара.

Однако российский рубль сохраняет спокойствие, торгуясь в диапазоне 64,2-64,4 против доллара, при этом ослабляя позиции против евро (EUR/RUB 71,1 на открытии утром) из-за общего укрепления единой европейской валюты.