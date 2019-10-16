16 октября 2019 года 10:25
Изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды незначительные
Москва. 16 октября. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,23-64,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,2425 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,9725 руб./EUR1 (+4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,35 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,27 рубля.
Доллар при этом оказался на 1,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 12,52 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связаны прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, цены на нефть эталонных марок плавно восстанавливаются в среду утром после падения по итогам двух предыдущих дней. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подорожали на 0,31% - до $58,92 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 1,03%, составив на закрытие $58,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,36% - до $53,07 за баррель.
Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры. Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
16 октября 2019 года 19:43
Москва. 16 октября. Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером; изменения курса рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:20
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся к уровням 2,5-недельной давности по индексам на фоне вернувшейся к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; локомотивом роста выступили обновившие максимум с апреля акции "ЛУКОЙЛа" на новостях о дивидендах и выкупе бумаг с рынка по оферте. читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:05
В среду первая половина дня выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В утренние часы рубль пребывал под давлением... читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:00
Москва. 16 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.
16 октября 2019 года 17:42
Аналитики ИК "Велес Капитал" возобновляют покрытие ТГК-1 и считают, что компания, почти избавившаяся от долговой нагрузки, имеет значительный потенциал роста котировок, связанный как с изменением дивидендной политики, так и c решением проблем теплового сегмента бизнеса, говорится в обзоре... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:49
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:30
Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС, отмечается в обзоре Альфа-банка. С начала этого года настрой денежных властей США претерпел значительные изменения – если изначально рынки опасались возможного продолжения в повышении процентной ставки США, то... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:05
Москва. 16 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к плавному укреплению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.
16 октября 2019 года 15:59
aiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
читать дальше
.
16 октября 2019 года 15:07
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:56
В середине недели российский рынок акций демонстрирует сдержанно положительную динамику, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Индекса МосБиржи пытается дотянуться до зоны 2730-2750 пунктов, откуда мог по сформироваться растущий тренд, но этому препятствует... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:34
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:18
Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США на снижающемся аппетите к риску, при этом рубль остается сравнительно стабильным, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом - вчера выплачивались страховые взносы (620 млрд руб. по нашим оценкам), сообщается в комментарии Банка... читать дальше
.
16 октября 2019 года 12:55
В металлургическом секторе стоит отметить рост котировок Евраза на 0,1–0,2 п.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб"."В результате спред EVRAZ’24 (YTM 3,7%) к EVRAZ’23 (YTM 3,3%) расширился почти до 40 б.п. (исторический максимум, тогда как в среднем спред находился на уровне 20–25 б.п.). На... читать дальше
.
16 октября 2019 года 12:40
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.