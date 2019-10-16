Изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды незначительные

Москва. 16 октября. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,23-64,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,2425 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,9725 руб./EUR1 (+4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,35 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 12,52 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связаны прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, цены на нефть эталонных марок плавно восстанавливаются в среду утром после падения по итогам двух предыдущих дней. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подорожали на 0,31% - до $58,92 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 1,03%, составив на закрытие $58,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,36% - до $53,07 за баррель.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры. Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.