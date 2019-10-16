Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели, инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные отчеты компаний. В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

На этой неделе в США стартовал сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Во вторник свои квартальные финпоказатели обнародовали ряд крупнейших американских компаний и банков. Акции JPMorgan подорожали на 3%. Крупнейший по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Цена бумаг Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, поднялась на 1,7%. Банк зафиксировал неожиданный рост выручки, хотя его прибыль в третьем квартале упала сильнее, чем прогнозировалось. Бумаги Citigroup Inc., также входящего в тройку крупнейших американских банков, прибавили в цене 1,4%. Citigroup увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, оба показателя превзошли ожидания рынка.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду повышаются вслед за положительной динамикой рынка акций США, исключением являются фондовые индексы материкового Китая. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,6%. Сдерживающее влияние на настроения инвесторов оказали заявления Китая о том, что он предпримет "сильные контрмеры", если США примут закон о поддержке протестующих в Гонконге. Палата представителей Конгресса США 15 октября приняла законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". В законопроекте содержится требование к различным правительственным ведомствам рассмотреть вопрос о том, требуют ли от США недавние политические события в Гонконге изменения особого торгового статуса региона.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,12%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК увеличилось на 0,61%. Банк Кореи в среду опустил ключевую процентную ставку во второй раз в текущем году для стимулирования экономического роста. Семидневная ставка РЕПО снижена до 1,25% годовых с 1,5% годовых. Это минимальный уровень с конца 2017 года. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,27%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:12 МСК опустился на 0,27%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,43%.

Цены на нефть эталонных марок плавно восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,37% - до $58,96 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 1,03%, составив на закрытие $58,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,38% - до $53,08 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры. Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,389 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,204 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,05% и составил 107,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 638,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,86%), "Газпромбанк БО-17" (+0,6%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-банк-002Р-02" (-0,75%), "Роснефть-002Р-05" (-0,5%) и "Роснефть БО-03" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувь России" полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на ровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 97,78% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-143R на 977,768 млн рублей, а также 34,13% выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-145R на 341,32 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-143R составляет 3,5 года, выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-145R - равен 4,5 года. Номинальный объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей. По обоим выпускам предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-143R установлена на уровне 1,35% годовых, ставка купона ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-145R - 1,055% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

АО "Роснано" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-002Р-03 с 5 млрд рублей до 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,85% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 24 октября. Облигации серии БО-002Р-03 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 17 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние облигации серии 002P-09 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне не выше 7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4,5 года в размере 7,35% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 24 октября.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 18 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 6-летние бонды серии 001P-15 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия к 6-летним ОФЗ не выше 116 базисных пунктов. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% от номинальной стоимости гасится в даты выплаты 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В дату выплаты 24-го купона гасится остаток выпуска. Предварительная дата техразмещения - 29 октября.

Экспобанк 21 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9,0-9,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год в диапазоне 9,31-9,84% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 25 октября.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) 21 октября проведет сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир по цене - 100,5% от номинала. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 31 октября. МКБ завершил размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей 4 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых.

АО "Гидромашсервис" 24 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в диапазоне 8,42-8,68% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 29 октября.