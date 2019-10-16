.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничен - Промсвязьбанк
.
16 октября 2019 года 10:47
Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничен - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка по-прежнему считают рубль локально переоцененным, соответственно, баланс рисков в паре доллар/рубль, несколько смещен в сторону повышательных, говорится в обзоре банка. Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничен. "Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл., - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-64,50 руб./долл. Считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным".
.
16 октября 2019 года 19:43
Москва. 16 октября. Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером; изменения курса рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.16 октября 2019 года 19:20
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся к уровням 2,5-недельной давности по индексам на фоне вернувшейся к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; локомотивом роста выступили обновившие максимум с апреля акции "ЛУКОЙЛа" на новостях о дивидендах и выкупе бумаг с рынка по оферте. читать дальше
.16 октября 2019 года 19:05
Слабые данные по розничным продажам в США мгновенно скорректировали доллар против основных валют на forex - ИК "Велес Капитал"
В среду первая половина дня выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В утренние часы рубль пребывал под давлением... читать дальше
.16 октября 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ плавно подрастают в среду вслед за UST на ожиданиях дальнейшего снижения ставки ФРС
Москва. 16 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.16 октября 2019 года 17:42
Аналитики ИК "Велес Капитал" возобновляют покрытие ТГК-1 и считают, что компания, почти избавившаяся от долговой нагрузки, имеет значительный потенциал роста котировок, связанный как с изменением дивидендной политики, так и c решением проблем теплового сегмента бизнеса, говорится в обзоре... читать дальше
.16 октября 2019 года 16:49
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.16 октября 2019 года 16:30
Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС, отмечается в обзоре Альфа-банка. С начала этого года настрой денежных властей США претерпел значительные изменения – если изначально рынки опасались возможного продолжения в повышении процентной ставки США, то... читать дальше
.16 октября 2019 года 16:05
Москва. 16 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к плавному укреплению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.16 октября 2019 года 15:59
aiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". читать дальше
.16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:56
В середине недели российский рынок акций демонстрирует сдержанно положительную динамику, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Индекса МосБиржи пытается дотянуться до зоны 2730-2750 пунктов, откуда мог по сформироваться растущий тренд, но этому препятствует... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:18
На настроения инвесторов в среду могут повлиять данные по розничным продажам в США - Банк "Санкт-Петербург"
Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США на снижающемся аппетите к риску, при этом рубль остается сравнительно стабильным, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом - вчера выплачивались страховые взносы (620 млрд руб. по нашим оценкам), сообщается в комментарии Банка... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:55
В металлургическом секторе стоит отметить рост котировок Евраза на 0,1–0,2 п.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб"."В результате спред EVRAZ’24 (YTM 3,7%) к EVRAZ’23 (YTM 3,3%) расширился почти до 40 б.п. (исторический максимум, тогда как в среднем спред находился на уровне 20–25 б.п.). На... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.