У рынка акций РФ нет драйверов для выхода из "боковика" - ИК "Велес Капитал"

В среду утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от восстановления цен на нефть и могут выйти в небольшой плюс, но сильного импульса к повышению ожидать не стоит, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Обстановка на мировых фондовых площадках хотя и стала более оптимистичной, все еще остается напряженной. В середине недели зарубежные инвесторы сконцентрируются на макроэкономических данных и новых квартальных отчетностях, в то время как у рынка РФ пока нет веских драйверов для выхода из "боковика".

"Российский рынок остается под давлением как минимум до закрепления выше верхних границ указанных диапазонов, на что сил "быков" на данный момент не хватает, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Рубль накануне почти не изменил позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 64,55 руб. (средняя Боллинджера дневного графика), что говорит о возможности возвращения к сентябрьским минимумам (63,61 руб.) и потере долларом импульса к росту. Пара евро/рубль консолидируется у средней полосы Боллинджера (70,90 руб.), закрепление ниже которой откроет дорогу к сентябрьскому минимуму 69,93 руб.".